Ремесленные традиции Азербайджана представлены на выставке CraftIstanbul
Инфраструктура
- 02 октября, 2026
- 19:40
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Азербайджан представлен на 7-й Международной выставке ремесел и дизайна CraftIstanbul, проходящей в Стамбуле.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.
Выставка организована при содействии официального представительства Бюро по туризму Азербайджана в Турции и Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле.
Отметим, что 7-я выставка CraftIstanbul является одной из ведущих международных платформ Турции в области ремесел, дизайна и культурного наследия. В течение четырех дней на выставке будет организовано около 150 семинаров и различных мероприятий. Мероприятие принимает более 30 тыс. посетителей.
Azərbaycanın sənətkarlıq ənənələri "CraftIstanbul" sərgisində təqdim olunur
Azerbaijan's handicraft traditions showcased at CraftIstanbul exhibition
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