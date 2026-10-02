Ремесленные традиции Азербайджана представлены на выставке CraftIstanbul

Азербайджан представлен на 7-й Международной выставке ремесел и дизайна CraftIstanbul, проходящей в Стамбуле.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Выставка организована при содействии официального представительства Бюро по туризму Азербайджана в Турции и Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле.

Отметим, что 7-я выставка CraftIstanbul является одной из ведущих международных платформ Турции в области ремесел, дизайна и культурного наследия. В течение четырех дней на выставке будет организовано около 150 семинаров и различных мероприятий. Мероприятие принимает более 30 тыс. посетителей.