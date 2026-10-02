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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Ремесленные традиции Азербайджана представлены на выставке CraftIstanbul

    Инфраструктура
    • 02 октября, 2026
    • 19:40
    Ремесленные традиции Азербайджана представлены на выставке CraftIstanbul

    Азербайджан представлен на 7-й Международной выставке ремесел и дизайна CraftIstanbul, проходящей в Стамбуле.

    Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

    Выставка организована при содействии официального представительства Бюро по туризму Азербайджана в Турции и Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле.

    Отметим, что 7-я выставка CraftIstanbul является одной из ведущих международных платформ Турции в области ремесел, дизайна и культурного наследия. В течение четырех дней на выставке будет организовано около 150 семинаров и различных мероприятий. Мероприятие принимает более 30 тыс. посетителей.

    Азербайджан Турция
    Azərbaycanın sənətkarlıq ənənələri "CraftIstanbul" sərgisində təqdim olunur
    Azerbaijan's handicraft traditions showcased at CraftIstanbul exhibition
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