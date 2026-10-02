İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycanın sənətkarlıq ənənələri "CraftIstanbul" sərgisində təqdim olunur

    İnfrastruktur
    • 02 oktyabr, 2026
    • 18:49
    Azərbaycanın sənətkarlıq ənənələri CraftIstanbul sərgisində təqdim olunur

    Azərbaycanlı sənətkarlar Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən "CraftIstanbul" 7-ci Beynəlxalq Əl Sənətləri və Dizayn Sərgisində iştirak edirlər.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Turizm Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sərgi Azərbaycan Turizm Bürosunun (ATB) Türkiyədəki rəsmi nümayəndəlik ofisinin və Azərbaycanın İstanbul şəhərindəki Baş Konsulluğunun təşkilatçılığı ilə baş tutur.

    Oktyabrın 1-4-nü əhatə edən sərgidə azərbaycanlı sənətkarlardan Mətanət Mirzəliyeva ənənəvi ipək kəlağayı nümunələrini, Səməni Qasımova isə kilim nümunələrini təqdim edir. Onlar ziyarətçiləri bu sənətlərin arxasındakı ustalıq və hekayələrlə tanış edirlər. Əl işləri Azərbaycanın nəsildən-nəslə ötürülən, bu gün də yaşadılan sənətkarlıq ənənələrinə yaxından nəzər salmaq imkanı yaradır.

    Ziyarətçilər təqdim olunan nümunələr və onları hazırlayan sənətkarlar vasitəsilə kəlağayının, kilimlərin hazırlanma texnikaları, eləcə də bu sənətlərə özünəməxsusluq verən mədəni ənənələr haqqında məlumat əldə edirlər. Təqdimatın mərkəzində irsi yaşadan insanlar və onların əməyi dayanıb. Bu yanaşma ənənəvi sənətkarlığın Azərbaycanın bugünkü mədəni həyatındakı yerini göstərir.

    Qeyd edək ki, Türkiyənin əl sənətləri, dizayn və mədəni irs sahəsində aparıcı beynəlxalq platformalarından biri olan "CraftIstanbul"un 7-ci sərgisi 220 sərgi iştirakçısını, 600-dən çox sənətkar və dizayneri, eləcə də 50 beynəlxalq iştirakçını bir araya gətirir. Dörd gün ərzində sərgidə 150-yə yaxın seminar və müxtəlif fəaliyyət təşkil olunacaq. Tədbir 30 mindən çox ziyarətçi qəbul edir.

    Mətanət Mirzəliyeva Səməni Qasımova Dövlət Turizm Agentliyi Azərbaycan Turizm Bürosu (ATB) İstanbul CraftIstanbul
    Ремесленные традиции Азербайджана представлены на выставке CraftIstanbul
    Azerbaijan's handicraft traditions showcased at CraftIstanbul exhibition
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:57

    Arda Güler İtaliya ilə matçda oynamayacaq

    Futbol
    04:24

    UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilib

    Digər ölkələr
    04:21

    "Yonhap": Şərq dənizi istiqamətində raket buraxıb

    Digər ölkələr
    03:46

    Tramp: ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa qoymayacaq

    Digər ölkələr
    03:28

    "Bloomberg": Pentaqon hərbi kibermütəxəssislərin maaşını azaldacaq

    Digər ölkələr
    02:56

    BVF Boliviya üçün 36 aylıq genişləndirilmiş maliyyələşdirmə mexanizmini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    02:17

    Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günüdür

    Xarici siyasət
    01:52

    Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyib

    Region
    01:18

    Azərbaycan və Serbiya arasında strateji münasibətlərin inkişafı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti