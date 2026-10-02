Определились соперники сборной Азербайджана по футзалу U19 на ЧЕ-2027
Футбол
- 02 октября, 2026
- 20:10
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Сборная Азербайджана по футзалу U19 сыграет с командами Украины, Хорватии и Греции в основном раунде Евро-2027.
Как сообщили Report в Федерации футзала Азербайджана, соперники национальной команды определились по итогам жеребьевки.
Азербайджанская сборная выступит в седьмой группе. Матчи пройдут в Хорватии с 30 марта по 4 апреля 2027 года.
Путевки в финальную стадию турнира, которая состоится в Казахстане, получат только победители групп.
Azərbaycanın futzal millisinin AÇ-2027-nin əsas mərhələsindəki rəqibləri müəyyənləşib
Azerbaijan U19 futsal team learns Euro 2027 qualifying opponents
Последние новости
05:23
Двум гражданам Ирана предъявлены обвинения в подготовке теракта в МанчестереДругие страны
04:53
МВФ одобрил продление кредитной программы для Боливии на три годаДругие страны
04:16
UKMTO: У берегов Омана атакован нефтяной танкерДругие страны
04:05
Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моряДругие страны
03:44
Сегодня отмечается День сотрудничества тюркских государствВнешняя политика
03:07
Трамп: США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топливаДругие страны
02:39
Bloomberg: Пентагон сократит выплаты военным киберспециалистамДругие страны
02:21
Обсуждено развитие стратегических связей между Азербайджаном и СербиейВнешняя политика
01:50