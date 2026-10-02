Определились соперники сборной Азербайджана по футзалу U19 на ЧЕ-2027

Сборная Азербайджана по футзалу U19 сыграет с командами Украины, Хорватии и Греции в основном раунде Евро-2027.

Как сообщили Report в Федерации футзала Азербайджана, соперники национальной команды определились по итогам жеребьевки.

Азербайджанская сборная выступит в седьмой группе. Матчи пройдут в Хорватии с 30 марта по 4 апреля 2027 года.

Путевки в финальную стадию турнира, которая состоится в Казахстане, получат только победители групп.