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    Определились соперники сборной Азербайджана по футзалу U19 на ЧЕ-2027

    Футбол
    • 02 октября, 2026
    • 20:10
    Определились соперники сборной Азербайджана по футзалу U19 на ЧЕ-2027

    Сборная Азербайджана по футзалу U19 сыграет с командами Украины, Хорватии и Греции в основном раунде Евро-2027.

    Как сообщили Report в Федерации футзала Азербайджана, соперники национальной команды определились по итогам жеребьевки.

    Азербайджанская сборная выступит в седьмой группе. Матчи пройдут в Хорватии с 30 марта по 4 апреля 2027 года.

    Путевки в финальную стадию турнира, которая состоится в Казахстане, получат только победители групп.

    Сборная Азербайджана по футболу
    Azərbaycanın futzal millisinin AÇ-2027-nin əsas mərhələsindəki rəqibləri müəyyənləşib
    Azerbaijan U19 futsal team learns Euro 2027 qualifying opponents
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