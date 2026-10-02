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    Azərbaycanın futzal millisinin AÇ-2027-nin əsas mərhələsindəki rəqibləri müəyyənləşib

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2026
    • 19:55
    Azərbaycanın futzal millisinin AÇ-2027-nin əsas mərhələsindəki rəqibləri müəyyənləşib

    19 yaşadək futzalçılar arasında keçiriləcək AÇ-2027-nin əsas mərhələsinin püşkü atılıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Futzal Federasiyasından məlumat verilib.

    Tədbirdə Azərbaycan millisinin rəqibləri də müəyyənləşib. Yığma 7-ci qrupda Ukrayna, Xorvatiya və Yunanıstanla mübarizə aparacaq.

    Bu qrupun oyunları gələn il martın 30-dan aprelin 4-dək Xorvatiyada keçiriləcək. Yalnız qrup qalibləri Qazaxıstanda təşkil olunacaq final mərhələsinə vəsiqə qazanacaq.

    AÇ-2027-nin əsas mərhələsi Azərbaycanın futzal millisi
    Определились соперники сборной Азербайджана по футзалу U19 на ЧЕ-2027
    Azerbaijan U19 futsal team learns Euro 2027 qualifying opponents
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