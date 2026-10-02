СГБ предупредила о новых кибератаках с использованием искусственного интеллекта

Организованные киберпреступные сети, действующие за пределами Азербайджана, используют технологии искусственного интеллекта для проведения новых и усовершенствованных кибератак.

Как сообщили Report в Службе государственной безопасности Азербайджана, группировки применяют алгоритмы искусственного интеллекта и специальное программное обеспечение, выбирая своими мишенями государственных служащих, сотрудников различных предприятий и организаций, а также рядовых граждан.

В СГБ отметили, что, несмотря на многочисленные предупреждения и просветительские мероприятия, в некоторых случаях граждане по-прежнему верят мошенникам и становятся их жертвами.

Киберпреступники действуют по специально разработанным сценариям. Они рассылают выбранным жертвам сообщения якобы "срочного" и "важного" характера, после чего направляют их на поддельные аккаунты, которые выдаются за страницы правоохранительных органов или других официальных структур.

Таким способом злоумышленники подводят граждан к переводам денег на зарубежные счета, а также выполнению различных незаконных поручений.

В СГБ подчеркнули необходимость проявлять предельную осторожность и бдительность в цифровой среде.

"При столкновении с подозрительным обращением, требованием или сообщением гражданам необходимо незамедлительно уведомить правоохранительные органы", - говорится в информации.