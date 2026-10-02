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    СГБ предупредила о новых кибератаках с использованием искусственного интеллекта

    Внутренняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 19:51
    СГБ предупредила о новых кибератаках с использованием искусственного интеллекта

    Организованные киберпреступные сети, действующие за пределами Азербайджана, используют технологии искусственного интеллекта для проведения новых и усовершенствованных кибератак.

    Как сообщили Report в Службе государственной безопасности Азербайджана, группировки применяют алгоритмы искусственного интеллекта и специальное программное обеспечение, выбирая своими мишенями государственных служащих, сотрудников различных предприятий и организаций, а также рядовых граждан.

    В СГБ отметили, что, несмотря на многочисленные предупреждения и просветительские мероприятия, в некоторых случаях граждане по-прежнему верят мошенникам и становятся их жертвами.

    Киберпреступники действуют по специально разработанным сценариям. Они рассылают выбранным жертвам сообщения якобы "срочного" и "важного" характера, после чего направляют их на поддельные аккаунты, которые выдаются за страницы правоохранительных органов или других официальных структур.

    Таким способом злоумышленники подводят граждан к переводам денег на зарубежные счета, а также выполнению различных незаконных поручений.

    В СГБ подчеркнули необходимость проявлять предельную осторожность и бдительность в цифровой среде.

    "При столкновении с подозрительным обращением, требованием или сообщением гражданам необходимо незамедлительно уведомить правоохранительные органы", - говорится в информации.

    СГБ предупредила о новых кибератаках с использованием искусственного интеллекта

    Искусственный интеллект (ИИ) Мошенничество (аферизм) Киберпреступность (кибермошенничество) Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ)
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