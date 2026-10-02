Reuters: Премьер Канады совершит свой первый визит в Турцию в октябре

Премьер-министр Канады Марк Карни планирует в этом месяце посетить Турцию и провести встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой визита.

По их данным, поездка станет первым официальным визитом премьер-министра Канады в Турцию.

Карни и Эрдоган могут обсудить переговоры о свободной торговле, начатые на полях саммита НАТО в Анкаре в июле, а также перспективы сотрудничества в энергетической и оборонной сферах.

Кроме того, министры торговли Канады и Турции на этой неделе договорились ускорить переговоры в преддверии встречи лидеров.