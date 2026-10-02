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    Reuters: Премьер Канады совершит свой первый визит в Турцию в октябре

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 20:46
    Reuters: Премьер Канады совершит свой первый визит в Турцию в октябре

    Премьер-министр Канады Марк Карни планирует в этом месяце посетить Турцию и провести встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой визита.

    По их данным, поездка станет первым официальным визитом премьер-министра Канады в Турцию.

    Карни и Эрдоган могут обсудить переговоры о свободной торговле, начатые на полях саммита НАТО в Анкаре в июле, а также перспективы сотрудничества в энергетической и оборонной сферах.

    Кроме того, министры торговли Канады и Турции на этой неделе договорились ускорить переговоры в преддверии встречи лидеров.

    Марк Карни Реджеп Тайип Эрдоган Канада Турция
    "Reuters": Kanadanın Baş naziri bu ay Türkiyəyə səfər edəcək
    Reuters: Canadian PM to make first visit to Türkiye in October
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