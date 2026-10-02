Reuters: Премьер Канады совершит свой первый визит в Турцию в октябре
Другие страны
- 02 октября, 2026
- 20:46
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Премьер-министр Канады Марк Карни планирует в этом месяце посетить Турцию и провести встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой визита.
По их данным, поездка станет первым официальным визитом премьер-министра Канады в Турцию.
Карни и Эрдоган могут обсудить переговоры о свободной торговле, начатые на полях саммита НАТО в Анкаре в июле, а также перспективы сотрудничества в энергетической и оборонной сферах.
Кроме того, министры торговли Канады и Турции на этой неделе договорились ускорить переговоры в преддверии встречи лидеров.
"Reuters": Kanadanın Baş naziri bu ay Türkiyəyə səfər edəcək
Reuters: Canadian PM to make first visit to Türkiye in October
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