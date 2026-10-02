"Reuters": Kanadanın Baş naziri bu ay Türkiyəyə səfər edəcək
Digər ölkələr
- 02 oktyabr, 2026
- 21:08
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Kanadanın Baş naziri Mark Karni bu ay Türkiyəyə səfər etməyi və ölkə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüş keçirməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu, Kanada Baş nazirinin Türkiyəyə ilk rəsmi səfəri olacaq.
Karni və Ərdoğan iyulda Ankarada keçirilən NATO sammiti çərçivəsində başlanan azad ticarət danışıqlarını, həmçinin enerji və müdafiə sahələrində əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edə bilərlər.
Bundan əlavə, hər iki ölkənin ticarət nazirləri bu həftə liderlərin görüşü ərəfəsində danışıqları sürətləndirmək barədə razılığa gəliblər.
Reuters: Премьер Канады совершит свой первый визит в Турцию в октябре
Reuters: Canadian PM to make first visit to Türkiye in October
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