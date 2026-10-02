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    В Ханкенди обсудили участие студентов и инфлюенсеров в освещении жизни на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 20:28
    В Ханкенди обсудили участие студентов и инфлюенсеров в освещении жизни на освобожденных территориях

    В Карабахском университете в Ханкенди обсудили участие студентов и инфлюенсеров в освещении восстановительных работ и повседневной жизни на освобожденных от оккупации территориях.

    Как сообщает Report, встречу со студентами и проживающими на освобожденных территориях инфлюенсерами провела Рабочая группа по коммуникациям Межведомственного центра Координационного штаба.

    Участникам представили подробную информацию о деятельности Рабочей группы.

    На встрече была высоко оценена деятельность студентов и инфлюенсеров в социальных сетях. Подчеркивалось, что творческий контент, отражающий возвращение жизни в эти края, истории успеха людей, их повседневность, новые возможности и осуществляемые государством масштабные созидательные работы, вызывает большой интерес и положительный отклик общественности.

    Материалы, основанные на личных наблюдениях и впечатлениях студентов и инфлюенсеров, помогают более естественно и искренне рассказывать о проделанной работе.

    В связи с этим была отмечена важность расширения такой деятельности и подготовки нового творческого контента. Студенты и инфлюенсеры также выступили с рядом новых инициатив и предложений.

    В Ханкенди обсудили участие студентов и инфлюенсеров в освещении жизни на освобожденных территориях
    В Ханкенди обсудили участие студентов и инфлюенсеров в освещении жизни на освобожденных территориях
    В Ханкенди обсудили участие студентов и инфлюенсеров в освещении жизни на освобожденных территориях
    В Ханкенди обсудили участие студентов и инфлюенсеров в освещении жизни на освобожденных территориях
    В Ханкенди обсудили участие студентов и инфлюенсеров в освещении жизни на освобожденных территориях
    В Ханкенди обсудили участие студентов и инфлюенсеров в освещении жизни на освобожденных территориях
    В Ханкенди обсудили участие студентов и инфлюенсеров в освещении жизни на освобожденных территориях
    В Ханкенди обсудили участие студентов и инфлюенсеров в освещении жизни на освобожденных территориях
    В Ханкенди обсудили участие студентов и инфлюенсеров в освещении жизни на освобожденных территориях
    В Ханкенди обсудили участие студентов и инфлюенсеров в освещении жизни на освобожденных территориях
    В Ханкенди обсудили участие студентов и инфлюенсеров в освещении жизни на освобожденных территориях
    В Ханкенди обсудили участие студентов и инфлюенсеров в освещении жизни на освобожденных территориях
    В Ханкенди обсудили участие студентов и инфлюенсеров в освещении жизни на освобожденных территориях
    В Ханкенди обсудили участие студентов и инфлюенсеров в освещении жизни на освобожденных территориях
    В Ханкенди обсудили участие студентов и инфлюенсеров в освещении жизни на освобожденных территориях
    В Ханкенди обсудили участие студентов и инфлюенсеров в освещении жизни на освобожденных территориях
    В Ханкенди обсудили участие студентов и инфлюенсеров в освещении жизни на освобожденных территориях
    В Ханкенди обсудили участие студентов и инфлюенсеров в освещении жизни на освобожденных территориях

    Карабахский университет
    Фото
    Əlaqələndirmə Qərargahının İşçi Qrupunun üzvləri Qarabağ Universitetində tələbələrlə görüş keçirib
    Фото
    Student and influencer participation in covering life in liberated territories discussed in Khankandi
    MiniBoss
    MiniBoss

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