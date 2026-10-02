В Ханкенди обсудили участие студентов и инфлюенсеров в освещении жизни на освобожденных территориях

В Карабахском университете в Ханкенди обсудили участие студентов и инфлюенсеров в освещении восстановительных работ и повседневной жизни на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, встречу со студентами и проживающими на освобожденных территориях инфлюенсерами провела Рабочая группа по коммуникациям Межведомственного центра Координационного штаба.

Участникам представили подробную информацию о деятельности Рабочей группы.

На встрече была высоко оценена деятельность студентов и инфлюенсеров в социальных сетях. Подчеркивалось, что творческий контент, отражающий возвращение жизни в эти края, истории успеха людей, их повседневность, новые возможности и осуществляемые государством масштабные созидательные работы, вызывает большой интерес и положительный отклик общественности.

Материалы, основанные на личных наблюдениях и впечатлениях студентов и инфлюенсеров, помогают более естественно и искренне рассказывать о проделанной работе.

В связи с этим была отмечена важность расширения такой деятельности и подготовки нового творческого контента. Студенты и инфлюенсеры также выступили с рядом новых инициатив и предложений.