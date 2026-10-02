Мексика намерена запретить кандидатам в президенты иметь двойное гражданство

Мексика приблизилась к окончательному утверждению конституционной реформы, которая обяжет кандидатов в президенты отказаться от второго гражданства.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Инициатива также распространится на губернаторов штатов и мэра Мехико. Президент страны Клаудия Шейнбаум заявила, что мера направлена на защиту Мексики от иностранного вмешательства.

"У президентов Мексики может быть только один флаг, одна родина и один народ, который они должны защищать", - заявила Шейнбаум на ежедневной пресс-конференции.

Критики реформы утверждают, что она ограничивает политические права граждан с двойным гражданством и может создать препятствия для ряда политиков, в том числе внутри правящей партии "Морена" и союзных ей сил.

Поправки уже были одобрены обеими палатами Конгресса Мексики, а затем получили поддержку большинства законодательных собраний 32 штатов страны.

Теперь законодателям предстоит принять формальную декларацию о конституционности, после чего изменения будут опубликованы в официальном вестнике и вступят в силу.

В настоящее время Конституция Мексики прямо не запрещает президенту и губернаторам иметь двойное гражданство.