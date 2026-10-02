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    Мексика намерена запретить кандидатам в президенты иметь двойное гражданство

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 19:30
    Мексика намерена запретить кандидатам в президенты иметь двойное гражданство

    Мексика приблизилась к окончательному утверждению конституционной реформы, которая обяжет кандидатов в президенты отказаться от второго гражданства.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Инициатива также распространится на губернаторов штатов и мэра Мехико. Президент страны Клаудия Шейнбаум заявила, что мера направлена на защиту Мексики от иностранного вмешательства.

    "У президентов Мексики может быть только один флаг, одна родина и один народ, который они должны защищать", - заявила Шейнбаум на ежедневной пресс-конференции.

    Критики реформы утверждают, что она ограничивает политические права граждан с двойным гражданством и может создать препятствия для ряда политиков, в том числе внутри правящей партии "Морена" и союзных ей сил.

    Поправки уже были одобрены обеими палатами Конгресса Мексики, а затем получили поддержку большинства законодательных собраний 32 штатов страны.

    Теперь законодателям предстоит принять формальную декларацию о конституционности, после чего изменения будут опубликованы в официальном вестнике и вступят в силу.

    В настоящее время Конституция Мексики прямо не запрещает президенту и губернаторам иметь двойное гражданство.

    Клаудия Шейнбаум Конституционная реформа Президентские выборы
    Meksika prezidentliyə namizədlərin ikili vətəndaşlığa malik olmasını qadağan etmək niyyətindədir
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