Мексика намерена запретить кандидатам в президенты иметь двойное гражданство
- 02 октября, 2026
- 19:30
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Мексика приблизилась к окончательному утверждению конституционной реформы, которая обяжет кандидатов в президенты отказаться от второго гражданства.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
Инициатива также распространится на губернаторов штатов и мэра Мехико. Президент страны Клаудия Шейнбаум заявила, что мера направлена на защиту Мексики от иностранного вмешательства.
"У президентов Мексики может быть только один флаг, одна родина и один народ, который они должны защищать", - заявила Шейнбаум на ежедневной пресс-конференции.
Критики реформы утверждают, что она ограничивает политические права граждан с двойным гражданством и может создать препятствия для ряда политиков, в том числе внутри правящей партии "Морена" и союзных ей сил.
Поправки уже были одобрены обеими палатами Конгресса Мексики, а затем получили поддержку большинства законодательных собраний 32 штатов страны.
Теперь законодателям предстоит принять формальную декларацию о конституционности, после чего изменения будут опубликованы в официальном вестнике и вступят в силу.
В настоящее время Конституция Мексики прямо не запрещает президенту и губернаторам иметь двойное гражданство.