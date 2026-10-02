Dawn: Два пакистанца погибли при стрельбе со стороны индийских пограничников

Два гражданина Пакистана погибли, еще один получил ранения в результате стрельбы со стороны Пограничных сил безопасности Индии (BSF) в районе границы в Касуре.

Как передает Report, об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на источники в службах безопасности.

По их данным, трое жителей деревни Ладхар отошли на несколько шагов от пограничного столба, после чего индийские пограничники открыли по ним огонь без предупреждения.

Источники утверждают, что все трое были безоружны и не пытались пересечь пограничное ограждение.

Пакистанские источники расценили произошедшее как нарушение пограничного соглашения и стандартных процедур, регулирующих границу между Пакистаном и Индией.

Индийские СМИ назвали погибших предполагаемыми нарушителями границы. Пакистанская сторона эту версию отвергает.