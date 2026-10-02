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    Объединенная Paramount и Warner Bros. Discovery получит название Skydance

    Бизнес
    • 02 октября, 2026
    • 20:56
    Объединенная Paramount и Warner Bros. Discovery получит название Skydance

    Объединенная после завершения сделки компания Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery будет называться Skydance.

    Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор Paramount Skydance Дэвид Эллисон в X.

    По его словам, название было выбрано таким образом, чтобы сохранить отдельную идентичность студий Paramount и Warner Bros. и не объединять их под новым брендом, который мог бы их затмить.

    "Мы никогда не хотели, чтобы новая корпоративная идентичность уменьшала значение, меняла или затмевала какую-либо из них", - заявил Эллисон.

    Он отметил, что Skydance станет названием объединенной компании, тогда как Paramount, Warner Bros. и другие входящие в нее бренды сохранят собственные названия.

    Ранее суд в США разрешил Paramount Skydance завершить приобретение Warner Bros. Discovery за $110 млрд. Решение положило конец многомесячной задержке сделки.

    Ожидается, что слияние будет завершено на следующей неделе.

    Paramount Skydance Warner Bros. Discovery
    Birləşmiş "Paramount" və "Warner Bros. Discovery" şirkəti "Skydance" adlanacaq
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