Объединенная Paramount и Warner Bros. Discovery получит название Skydance

Объединенная после завершения сделки компания Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery будет называться Skydance.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор Paramount Skydance Дэвид Эллисон в X.

По его словам, название было выбрано таким образом, чтобы сохранить отдельную идентичность студий Paramount и Warner Bros. и не объединять их под новым брендом, который мог бы их затмить.

"Мы никогда не хотели, чтобы новая корпоративная идентичность уменьшала значение, меняла или затмевала какую-либо из них", - заявил Эллисон.

Он отметил, что Skydance станет названием объединенной компании, тогда как Paramount, Warner Bros. и другие входящие в нее бренды сохранят собственные названия.

Ранее суд в США разрешил Paramount Skydance завершить приобретение Warner Bros. Discovery за $110 млрд. Решение положило конец многомесячной задержке сделки.

Ожидается, что слияние будет завершено на следующей неделе.