На востоке ДР Конго выявили шесть новых случаев Эболы

В районах восточной части Демократической Республики Конго, контролируемых повстанческой группировкой AFC/M23, выявили шесть новых случаев заражения вирусом Эбола.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление группировки.

Два новых случая зафиксированы в медицинской зоне Кайна в провинции Северное Киву, еще четыре - в соседней зоне Алимбонго.

Эпидемиологическое расследование показало, что все шесть случаев относятся к одной цепочке передачи инфекции, связанной с заболевшим, прибывшим из города Бутембо, находящегося под контролем правительственных сил.

Четыре случая были выявлены в результате посмертного тестирования умерших местных жителей. Еще два пациента проходят лечение.

Группировка сообщила, что ведется работа по выявлению и отслеживанию лиц, контактировавших с зараженными.

Ранее подконтрольные AFC/M23 районы были объявлены свободными от Эболы, однако в начале сентября в зоне Кайна был подтвержден новый случай заболевания.

Вспышка Эболы на востоке ДР Конго была объявлена 15 мая. По данным правительства страны, число подтвержденных случаев достигло 8,3 тыс., более 4 тыс. человек скончались.