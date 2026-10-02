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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Konqoda 6 yeni Ebolaya yoluxma halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2026
    • 20:24
    Konqoda 6 yeni Ebolaya yoluxma halı qeydə alınıb

    Konqo Demokratik Respublikasının şərqində üsyançı AFC/M23 qruplaşmasının nəzarətində olan ərazilərdə Ebola virusuna 6 yeni yoluxma halı aşkarlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" qruplaşmanın bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    Şimali Kivu əyalətinin Kayna səhiyyə zonasında 2, qonşu Alimbongo zonasında isə 4 yeni yoluxma halı qeydə alınıb.

    Qruplaşma bildirib ki, yoluxanlarla təmasda olan şəxslərin müəyyən edilməsi və izlənilməsi üzrə işlər aparılır.

    Daha əvvəl AFC/M23-ün nəzarətindəki ərazilərdə Ebola virusuna yoluxma hallarının olmadığı açıqlanmışdı, lakin sentyabrın əvvəlində Kaina zonasında yeni xəstəlik halı təsdiqlənib.

    Konqonun şərqində Ebola epidemiyası mayın 15-də aşkarlanıb. Ölkə hökumətinin məlumatına görə, təsdiqlənmiş halların sayı 8,3 minə çatıb, 4 mindən çox insan həyatını itirib.

    Ebola epidemiyası Konqo Demokratik Respublikası
    На востоке ДР Конго выявили шесть новых случаев Эболы
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