Завтра в двух районах Баку будет приостановлено газоснабжение

Завтра в некоторых районах Хазарского и Сураханского районов Баку возникнут перебои в газоснабжении.

Завтра в некоторых районах Хазарского и Сураханского районов Баку возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Отмечается, что в связи с монтажными работами 19 июня с 09:00 будет приостановлено газоснабжение в жилых массивах Мардакян баглары и Станция Гала, в новом жилом массиве Мардакян, в районе Дахили гошунлар (Внутренних войск) в Хазарском районе, а также в поселке Говсан, в жилых массивах Бахар, Деде Горгуд и Сахиль, а также в Зых баглары в Сураханском районе.