Туркменистан увеличил транзит нефти через Азербайджан

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В течение января-сентября 2014 года по трубопроводу Баку-Tбилиси-Джейхан (BTC) прокачано 4 млн. тонн туркменской нефти. Об этом Report сообщили в Госкомстате Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, транзит туркменской нефти увеличился на 78,4% или 1,758 млн. тонн.

Отметим, что прокачка туркменской нефти по трубопроводу BTC начата с июля 2010 года.

В настоящее время по трубопроводу BTC транспортируется нефть с блока нефтяных месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), конденсат с газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз" в азербайджанском секторе Каспия и туркменская нефть.

Протяженность нефтепровода BTC составляет 1 768 км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 248 км, Турции - 1 076 км. Акционерами трубопроводной компании BTC Co. являются BP (30,1%), SOCAR (25%), Chevron (8,9%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), ENI (5%), Total (5%), Itochu (3,4%), ConocoPhilliрs (2,5%), Inрex (2,5%) и ONGC (2,36%).