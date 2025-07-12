США ввели визовые санкции против должностных лиц Кубы

Вашингтонская администрация ввела визовые санкции в отношении некоторых должностных лиц Кубы, включая президента республики Мигеля Диас-Канеля и двух министров.

Вашингтонская администрация ввела визовые санкции в отношении некоторых должностных лиц Кубы, включая президента республики Мигеля Диас-Канеля и двух министров.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

По его словам, США "вносят в санкционный список ключевых руководителей режима <...> за причастность к грубым нарушениям прав человека".

Рубио уточнил, что в числе этих должностных лиц Диас-Канель, министр Революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопес Мьера и министр внутренних дел Ласаро Альберто Альварес Касас. Упомянутые рестрикции будут действовать в отношении членов их семей, а также некоторых сотрудников судебных органов и пенитенциарной системы республики. Их имена и должности не приводятся. По версии американской стороны, они причастны к "неправомерному задержанию и пыткам участников протестов в июле 2021 года".

В заявлении подчеркивается, что США также вводят санкции в отношении 11 объектов собственности на Кубе, которые, по данным Вашингтона, связаны с ее властями. В их числе отель Torre K в Гаване. Полный список объектов не приводится.