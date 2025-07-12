СМИ: Руководство ФБР и Минюста США конфликтуют из-за дела Эпштейна

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател недоволен нежеланием министра юстиции - генерального прокурора США Пэм Бонди обнародовать больше документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна и хочет ее отставки.
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По их сведениям, Пател также не исключает, что покинет свою должность вслед за своим заместителем Дэном Бонджино. Как выяснило издание, Бонджино ранее в ультимативном порядке сообщил, что не станет работать вместе с Бонди и уволится, если она останется во главе Минюста.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что между Бонджино и Бонди 9 июля произошел разговор на повышенных тонах. После этого замглавы ФБР не появлялся на рабочем месте. В свою очередь телеканал CNN информировал, что ФБР хотело получить больше информации по делу Эпштейна, однако Минюст в этом отказал.
Отметим, что Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в организации торговли несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. После его смерти в тюрьме вокруг дела возникло множество конспирологических теорий, особенно из-за связей Эпштейна с политиками, миллиардерами и другими влиятельными лицами.
Портал Axios сообщал, что Минюст США и ФБР не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных лиц со стороны Эпштейна, наличия якобы существующего списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что "списка клиентов" Эпштейна, о котором говорила ранее министр юстиции, не существует. При этом президент США Дональд Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории.