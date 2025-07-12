СМИ: Руководство ФБР и Минюста США конфликтуют из-за дела Эпштейна

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател недоволен нежеланием министра юстиции - генерального прокурора США Пэм Бонди обнародовать больше документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна и хочет ее отставки.

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател недоволен нежеланием министра юстиции - генерального прокурора США Пэм Бонди обнародовать больше документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна и хочет ее отставки.

Как передает Report , об этом сообщил портал The Daily Wire со ссылкой на источники.

По их сведениям, Пател также не исключает, что покинет свою должность вслед за своим заместителем Дэном Бонджино. Как выяснило издание, Бонджино ранее в ультимативном порядке сообщил, что не станет работать вместе с Бонди и уволится, если она останется во главе Минюста.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что между Бонджино и Бонди 9 июля произошел разговор на повышенных тонах. После этого замглавы ФБР не появлялся на рабочем месте. В свою очередь телеканал CNN информировал, что ФБР хотело получить больше информации по делу Эпштейна, однако Минюст в этом отказал.

Отметим, что Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в организации торговли несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. После его смерти в тюрьме вокруг дела возникло множество конспирологических теорий, особенно из-за связей Эпштейна с политиками, миллиардерами и другими влиятельными лицами.

Портал Axios сообщал, что Минюст США и ФБР не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных лиц со стороны Эпштейна, наличия якобы существующего списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что "списка клиентов" Эпштейна, о котором говорила ранее министр юстиции, не существует. При этом президент США Дональд Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории.