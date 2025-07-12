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Рубио призвал страны НАТО передать Украине вооружение из своих запасов

Рубио призвал страны НАТО передать Украине вооружение из своих запасов Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что союзники по НАТО оплатят все оружие для Украины.
Другие страны
12 июля 2025 г. 05:50
Рубио призвал страны НАТО передать Украине вооружение из своих запасов

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что союзники по НАТО оплатят все оружие для Украины.

Как сообщает Report, таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа в эфире телеканала NBC News.

"Мы продолжаем подталкивать наших союзников предоставлять [Киеву] вооружения, оборонительные системы, которые нужны Украине, а затем они могут заключать с нами отдельные финансовые соглашения, чтобы восполнять свои запасы", — отметил Рубио.

Он добавил, что некоторые системы, в которых нуждается Украина, есть у союзников в Европе.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент США Дональд Трамп 14 июля может объявить о введении санкций в отношении России.

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Версия на азербайджанском языке Rubio NATO ölkələrini Ukraynaya silah tədarükünə çağırıb

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