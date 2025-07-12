Рубио призвал страны НАТО передать Украине вооружение из своих запасов

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что союзники по НАТО оплатят все оружие для Украины.
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"Мы продолжаем подталкивать наших союзников предоставлять [Киеву] вооружения, оборонительные системы, которые нужны Украине, а затем они могут заключать с нами отдельные финансовые соглашения, чтобы восполнять свои запасы", — отметил Рубио.
Он добавил, что некоторые системы, в которых нуждается Украина, есть у союзников в Европе.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент США Дональд Трамп 14 июля может объявить о введении санкций в отношении России.