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Эр-Рияд готов предоставить площадку для переговоров Москвы и Вашингтона

Эр-Рияд готов предоставить площадку для переговоров Москвы и Вашингтона Саудовская Аравия делает все, чтобы помочь мировому сообществу прийти к договоренностям, и готова предоставлять площадку для российско-американского диалога.
Другие страны
12 июля 2025 г. 04:16
Эр-Рияд готов предоставить площадку для переговоров Москвы и Вашингтона

Саудовская Аравия делает все, чтобы помочь мировому сообществу прийти к договоренностям, и готова предоставлять площадку для российско-американского диалога.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф.

На вопрос, готова ли Саудовская Аравия предоставлять площадку для консультаций России и США, нацеленных как на политическую, так и экономическую стабилизацию диалога, министр ответил утвердительно.

"Да, Саудовская Аравия старается делать все, чтобы помочь мировому сообществу прийти к договоренностям. Наше руководство, Его Высочество и наследный принц предпринимают все усилия для того, чтобы регион был стабильным. Это наш национальный интерес", - подчеркнул он.

Министр добавил, что "любые усилия, которые Саудовская Аравия считает полезными, она задействует".

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