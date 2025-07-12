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В рамках дела о коррупции в мэрии Стамбула арестованы еще восемь человек

В рамках дела о коррупции в мэрии Стамбула арестованы еще восемь человек В рамках расследования дела о коррупции в Стамбульской мэрии в Турции арестованы еще восемь человек.
В регионе
12 июля 2025 г. 03:39
В рамках дела о коррупции в мэрии Стамбула арестованы еще восемь человек

В рамках расследования дела о коррупции в Стамбульской мэрии в Турции арестованы еще восемь человек.

Об этом Report со ссылкой на местные СМИ.

В ходе судебного процесса судья постановил арестовать Булута Айдёнера, Фатиха Ягджи, Хусейна Юрддаша, Кадира Озтюрка, Мурата Ора, Мустафу Бостанджи, Сабри Джанера Кырджа и Умита Полата.

Зафер Чимен и Салих Ильхан были переданы под надзор полиции.

Генеральная прокуратура Стамбула проводит расследование в отношении подозреваемых, включая арестованного и отстраненного от должности мэра Экрема Имамоглу, по обвинениям в "руководстве преступной организацией", "членстве в преступной организации", "вымогательстве", "взяточничестве", "тяжком мошенничестве", "незаконном получении личных данных", "незаконном присвоении".

Отметим, что лица, в отношении которых было вынесено решение об аресте, были задержаны 9 июля в результате операции, проведенной группами Отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в рамках расследования, проводимого стамбульской генпрокуратурой.

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Версия на азербайджанском языке İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinə qarşı korrupsiya istintaqı çərçivəsində səkkiz nəfər həbs olunub

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