В рамках дела о коррупции в мэрии Стамбула арестованы еще восемь человек

В рамках дела о коррупции в мэрии Стамбула арестованы еще восемь человек

В рамках расследования дела о коррупции в Стамбульской мэрии в Турции арестованы еще восемь человек.

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В рамках расследования дела о коррупции в Стамбульской мэрии в Турции арестованы еще восемь человек. Об этом Report со ссылкой на местные СМИ. В ходе судебного процесса судья постановил арестовать Булута Айдёнера, Фатиха Ягджи, Хусейна Юрддаша, Кадира Озтюрка, Мурата Ора, Мустафу Бостанджи, Сабри Джанера Кырджа и Умита Полата. Зафер Чимен и Салих Ильхан были переданы под надзор полиции. Генеральная прокуратура Стамбула проводит расследование в отношении подозреваемых, включая арестованного и отстраненного от должности мэра Экрема Имамоглу, по обвинениям в "руководстве преступной организацией", "членстве в преступной организации", "вымогательстве", "взяточничестве", "тяжком мошенничестве", "незаконном получении личных данных", "незаконном присвоении". Отметим, что лица, в отношении которых было вынесено решение об аресте, были задержаны 9 июля в результате операции, проведенной группами Отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в рамках расследования, проводимого стамбульской генпрокуратурой. Подпишитесь на наш Telegram канал