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Американские бомбардировщики B-52 прибыли на Ближний Восток

Американские бомбардировщики B-52 прибыли на Ближний Восток Американские стратегические бомбардировщики B-52 прибыли в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), в которую входят Ближний Восток, Центральная Азия и Восточная Африка.
Другие страны
3 ноября 2024 г. 04:42
Американские бомбардировщики B-52 прибыли на Ближний Восток

Американские стратегические бомбардировщики B-52 прибыли в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), в которую входят Ближний Восток, Центральная Азия и Восточная Африка.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети "Х".

"Cтратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress в составе пятого крыла, дислоцированного на базе ВВС Майнот (штат Северная Дакота), прибыли в зону ответственности CENTCOM", - говорится в публикации.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее распорядился перебросить на Ближний Восток дополнительные силы, в том числе эсминцы, оснащенные средствами противоракетной обороны, эскадрилью истребителей и самолетов-заправщиков и несколько B-52.

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