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1 июня - Международный день защиты детей

1 июня - Международный день защиты детей Сегодня в Азербайджане отмечается Международный день защиты детей.
Социальная защита
1 июня 2025 г. 00:00
1 июня - Международный день защиты детей

Сегодня в Азербайджане отмечается Международный день защиты детей.

Report напоминает, что 1 июня 1950 года на Международной женской конференции, организованной Генеральной Ассамблеей ООН, было принято решение посвятить этот день защите детей. После этого события 1 июня вошло в историю как Международный день защиты детей.

В ООН принята Конвенция о правах ребенка, Азербайджан присоединился к ней после обретения независимости. Как и во всех демократических странах, защите прав детей в Азербайджане придается особое значение.

В стране созданы все условия для того, чтобы дети росли здоровыми, всесторонними, достойными гражданами страны. Безусловно, права детей также являются одной из важнейших и неотъемлемых частей прав человека. Дети – наше будущее, и будущее страны в их руках.

Сегодня Фонд Гейдара Алиева, своей деятельностью воплощающий в жизнь идеи общенационального лидера Гейдара Алиева, также осуществляет широкомасштабные мероприятия. Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ИСЕСКО Мехрибан Алиева с большим вниманием относится к детям, нуждающимся в особой заботе, лишенным родительской опеки.

Обеспечение в стране прав детей дает толчок проведению ряда мероприятий по выявлению их талантов. Именно по инициативе Фонда Гейдара Алиева особое внимание уделяется семьям беженцев и вынужденных переселенцев, а также неимущим детям. Проводятся мероприятия, направленные на вовлечение и интеграцию в общество детей с инвалидностью.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günüdür

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