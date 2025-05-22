Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ

111

На фоне глубоких изменений в глобальной архитектуре безопасности и стремительного усиления роли Азии в международных процессах, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) вступает в ключевую фазу своего институционального становления. Преобразование СВМДА в полноценную международную организацию становится уже не просто декларативной целью, а выражает коллективную политическую волю стран-участниц.

Одним из главных драйверов этой трансформации выступает Азербайджан. В период его Председательства акцент был сделан не только на институциональные реформы, но и на продвижение транспортной взаимосвязанности, экологического партнерства и молодежной дипломатии. Именно в Баку в октябре 2026 года запланирован исторический саммит СВМДА, где ожидается принятие Устава организации.

О стратегических целях будущей трансформации, потенциале межрегионального сотрудничества, ключевых темах бакинского саммита и растущей международной узнаваемости СВМДА, с также вызовах, стоящих перед организацией, в интервью Report рассказал генеральный секретарь объединения Кайрат Сарыбай.

Представляем интервью читателям:

- Каковы ключевые цели предстоящего саммита СВМДА, который состоится в 2026 году в Азербайджане? Какие стратегические решения планируется принять и будет ли рассмотрен вопрос институциональной трансформации объединения?

- Предстоящий саммит СВМДА в Азербайджане станет важной вехой в развитии нашего объединения и откроет новую главу в истории паназиатского диалога.

Эволюция СВМДА проходит на фоне двух масштабных и взаимодополняющих процессов: с одной стороны, мы наблюдаем масштабные геополитические и экономические изменения, которые трансформируют глобальную архитектуру безопасности и подчеркивают возрастающую роль Азии. С другой - идет поступательное институциональное развитие самой СВМДА, направленное на преобразование в полноценную международную организацию.

Азербайджанское Председательство в СВМДА выступает с амбициозной, но конкретной программой, основанной на трех стратегических приоритетах: институциональная трансформация, активизация секторального взаимодействия на базе мер доверия, а также расширение сотрудничества с международными и региональными структурами.

Кульминацией этого процесса и ключевым итогом саммита в Баку должно стать принятие Устава СВМДА, который закрепит новый правовой статус организации. Напомню, что эта идея получила политическую поддержку на шестом саммите в Астане в 2022 году. Сегодня под эгидой Азербайджанского Председательства проходят регулярные экспертные встречи, и мы надеемся, что проект Устава будет готов к утверждению к моменту саммита во второй половине октября 2026 года.

Параллельно ведется работа над расширением институциональной базы СВМДА. Среди них - Финансовый саммит СВМДА, призванный стать постоянно действующей платформой для финансового и экономического диалога между государствами-членами.

Также продолжается проработка инициатив, выдвинутых в ходе шестого саммита СВМДА президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, включая создание Совета по устойчивой взаимосвязанности, нацеленного на развитие транспортно-логистических связей в регионе, и учреждение Экологического совета СВМДА, который будет координировать совместные усилия по климатической повестке.

Последняя инициатива получила дополнительный импульс после проведения в 2024 году первой в истории СВМДА Министерской конференции по вопросам экологии, которая, заложила прочную основу для развития экологического сотрудничества в рамках организации. Убежден, что успешное Председательство Азербайджана на COP29 в ноябре 2024 года сыграет ведущую роль в продвижении экологической повестки в рамках СВМДА.

Хотел бы также выделить новую инициативу Азербайджана - учреждение Женского совета СВМДА. Этот орган призван стать консультативной платформой по обмену опытом и расширению участия женщин в социально-экономической и политической жизни на пространстве Азии.

В настоящее время продолжаются интенсивные консультации по учреждению новых структур. Рассмотрение ряда из этих инициатив планируется в ходе неформального заседания Совета министров иностранных дел СВМДА, которое состоится на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2025 года.

- Как вы оцениваете роль Азербайджана в СВМДА и в каких направлениях страна проявляет наибольшую активность?

- Азербайджан зарекомендовал себя как ответственный и инициативный член СВМДА, последовательно вносящий вклад в развитие объединения. Особенно активно Азербайджан реализует свою роль координатора в сфере развития безопасных и эффективных транспортных коридоров. Учитывая его стратегическое географическое положение и усилия по формированию современного транзитно-логистического хаба между Востоком и Западом, Севером и Югом, вклад Азербайджана в укрепление региональной взаимосвязанности и транспортной интеграции приобретает межконтинентальное значение.

Одним из конкретных шагов стало представление Азербайджаном обновленной Концепции по реализации мер доверия в сфере развития безопасных и эффективных транспортных коридоров на 2025–2027 годы, которая в настоящее время находится на рассмотрении государств-членов. Этот документ задает ориентиры для укрепления транспортной архитектуры всей Азии и служит продолжением усилий Азербайджана, ранее представившего аналогичную Концепцию на 2022–2023 годы.

Кроме того, планируется проведение встречи руководителей ведущих портов стран-участниц СВМДА. Это создаст дополнительную платформу для углубления диалога по вопросам морской логистики, инфраструктурной интеграции и устойчивых торговых маршрутов.

В ноябре в Баку также пройдет форум по цифровой трансформации и инновациям для государств-членов СВМДА. Организатором мероприятия выступает Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Таким образом, роль Азербайджана в СВДМА сегодня характеризуется широкой тематической направленностью, глубиной и практической ориентированностью.

- Какие направления сотрудничества в рамках СВМДА Азербайджан считает перспективными? Какие инициативы реализуются в период его Председательства?

- Азербайджанское Председательство в СВМДА в 2025 году включает насыщенную повестку: запланировано порядка двадцати мероприятий по ключевым направлениям сотрудничества. Среди них - развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры, климатическая повестка, поддержка малого и среднего предпринимательства, а также активизация работы Делового совета СВМДА, Председательство в котором Азербайджан осуществляет на высоком уровне.

Уже проведены заседание Делового совета и бизнес-форум, собравшие более 200 представителей деловых кругов для обсуждения актуальных тем — от цифровой трансформации МСП до их включения в глобальные цепочки поставок.

Отдельного внимания заслуживает блок инициатив, ориентированных на молодежь и волонтерство. Азербайджан возглавил Молодежный совет СВМДА и намерен использовать его потенциал для продвижения молодежной повестки. Заседание Совета запланировано на октябрь текущего года в Баку. Помимо этого, Азербайджан также возглавляет новый консультативно-совещательный орган - Партнерскую сеть ведущих университетов СВМДА, призванную стимулировать академические и научные обмены между странами-участницами.

Таким образом, роль Азербайджана в СВМДА сегодня отличается широким охватом, системностью и практической направленностью, способствуя укреплению организации как эффективной региональной платформы.

- Как вы оцениваете представленный Азербайджаном концептуальный документ и какие из предложенных идей вы считаете наиболее важными? Какие механизмы усиления роли СВМДА на международной арене предлагаются в документе, и каковы перспективы их реализации?

- Представленный Азербайджаном концептуальный документ Председательства заслужил высокую оценку государств-членов как с точки зрения содержания, так и с точки зрения стратегического видения. Он задает четкий и амбициозный вектор развития СВМДА, отражая стремление Председательства не только к укреплению институциональных основ организации, но и к расширению ее роли на международной арене.

Документ учитывает текущую геополитическую динамику, актуальные потребности государств-членов и предлагает комплексные, при этом реалистичные механизмы для дальнейшего продвижения СВМДА как действенной и авторитетной региональной платформы.

Одним из приоритетных направлений выступает усиление международной роли и узнаваемости СВМДА. В этом контексте Азербайджанское Председательство придает особое значение формированию устойчивых и взаимодополняющих партнерств с международными и региональными организациями.

На сегодняшний день статус организации-наблюдателя при СВМДА имеют Организация Объединенных Наций (ООН), организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Лига арабских государств (ЛАГ), Парламентская ассамблея тюркоязычных стран (ТЮРКПА) и Международная организация по миграции (МОМ). Наряду с этим, СВМДА заключило ряд меморандумов о взаимопонимании с ключевыми международными организациями, включая Организацию экономического сотрудничества (ОЭС), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), её Региональную антитеррористическую структуру (РАТС ШОС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Важно подчеркнуть, что СВМДА исходит из принципа прагматизма и стремится консолидировать коллективные усилия, развивая синергию и конструктивный диалог с партнерскими структурами. Такой подход закладывает прочную основу для поступательного укрепления международного авторитета СВМДА.

Как региональная структура, СВМДА ориентирована на взаимодействие с системой ООН, ее специализированными учреждениями, а также с другими платформами, разделяющими цели мира, устойчивого развития и безопасности. Расширение этих связей и проведение совместных мероприятий рассматриваются как важный аутрич (внешняя коммуникация) механизм для универсальных организаций и способствуют более активной интеграции СВМДА в глобальный диалог.

Практический эффект этого подхода уже достигнут. Так, в 2023 году, на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, был организован сайд-ивент с участием заместителей Генерального секретаря ООН - Хаоляна Сюй (ПРООН), Армида С. Алишахбана (ЭСКАТО) и Рола А. Х. Дашти (ЭСКЗА). В 2024 году, в рамках 80-й сессии ЭСКАТО в Бангкоке, состоялся совместный сайд-ивент Секретариатов СВМДА и ЭСКАТО на тему: "Использование цифровых инноваций в целях устойчивого развития в Азии и Тихоокеанском регионе".

Среди действенных инструментов можно отметить внедрение совместных проектов. Яркий пример — запуск первого проекта Фонда СВМДА: "Продвижение выращивания пшеницы в целях устойчивого развития в Центральном Афганистане", инициированного Казахстаном и реализуемого совместно с Исламской организацией по продовольственной безопасности (ИОПБ) при участии Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA). В рамках проекта 300 уязвимым фермерам было предоставлено 15 тонн элитных семян яровой пшеницы и 45 тонн удобрений, что стало вкладом в укрепление продовольственной безопасности и повышение устойчивости местных сообществ.

Все приведенные примеры подтверждают, что под Председательством Азербайджана СВМДА уверенно использует практические инструменты для укрепления своей международной узнаваемости. Организация поступательно движется к новой фазе своего развития, соответствуя ожиданиям государств-членов и актуальной международной повестке.

– Каким вы видите будущее СВМДА в среднесрочной перспективе? С какими основными вызовами сталкивается организация сегодня, и какую роль играет Азербайджан в их преодолении?

– В предыдущих ответах я подробно остановился на приоритетах Азербайджанского Председательства и тех амбициозных целях, которые сегодня определяют поступательное развитие СВМДА. Речь идет о глубокой институциональной трансформации, расширении повестки сотрудничества новыми рефератами, усилении консультативных механизмов и укреплении внешних партнерств. Все эти процессы уже запущены и развиваются в тесной связке с ожиданиями государств-членов, а также с курсом, обозначенным в Астанинском заявлении о трансформации СВМДА, принятом на шестом Саммите в 2022 году.

Именно в этом документе было сформулировано политическое основание текущего этапа развития: запуск структурированного, поэтапного и основанного на консенсусе процесса преобразования СВМДА в полноценную региональную международную организацию, определение широкого спектра будущего сотрудничества, укрепление институциональной архитектуры, содействие взаимосвязанности, устойчивому развитию и равномерному экономическому росту, а также стремление к открытому взаимодействию с внешними партнерами, разделяющими цели и ценности СВМДА.

На этом фоне перед СВМДА стоят масштабные вызовы. Прежде всего - сохранение внутреннего единства и консенсуса в условиях нарастающей геополитической турбулентности, обеспечение институциональной устойчивости и адаптивности, реализация трансформационных задач без нарушения баланса интересов государств-членов, и, наконец, утверждение СВМДА как авторитетной, результативной и востребованной платформы общеазиатского диалога и сотрудничества.

В этом контексте роль Азербайджана как председательствующей стороны приобретает особое значение. Страна демонстрирует стратегическое лидерство, политическую последовательность и гибкость, предлагая конструктивные и системные решения. Под эгидой Азербайджанского Председательства СВМДА уверенно движется от формата диалоговой площадки к полноценной международной организации нового поколения - гибкой, прагматичной и ориентированной на конкретные результаты.

Убежден, что при сохранении нынешней динамики и высокого уровня вовлеченности государств-членов, в среднесрочной перспективе СВМДА не только успешно завершит ключевые этапы своей трансформации, но и утвердится как зрелая, авторитетная и по-настоящему востребованная паназиатская организация, обеспечивающая комплексную безопасность и развитие устойчивого сотрудничества на континенте.

Фото: Мирджавид Эминоглу