Глава МИД Ирана посетит Египет и Ливан

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи совершит визиты в Египет и Ливан, где обсудит региональные вопросы и двусторонние отношения.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи совершит визиты в Египет и Ливан, где обсудит региональные вопросы и двусторонние отношения.

Как передает Report , об этом заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.

"Визиты господина Арагчи в Египет и Ливан запланированы на понедельник и вторник, в ходе обоих визитов он встретится с высокопоставленными лицами обеих стран и проведёт переговоры, обменявшись мнениями по поводу региональных вопросов и двусторонних отношений", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД Ирана.

Ведомство отметило, что одной из тем переговоров будет палестинский вопрос.