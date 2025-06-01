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Глава МИД Ирана посетит Египет и Ливан

Глава МИД Ирана посетит Египет и Ливан Глава МИД Ирана Аббас Арагчи совершит визиты в Египет и Ливан, где обсудит региональные вопросы и двусторонние отношения.
В регионе
1 июня 2025 г. 00:17
Глава МИД Ирана посетит Египет и Ливан

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи совершит визиты в Египет и Ливан, где обсудит региональные вопросы и двусторонние отношения.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.

"Визиты господина Арагчи в Египет и Ливан запланированы на понедельник и вторник, в ходе обоих визитов он встретится с высокопоставленными лицами обеих стран и проведёт переговоры, обменявшись мнениями по поводу региональных вопросов и двусторонних отношений", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД Ирана.

Ведомство отметило, что одной из тем переговоров будет палестинский вопрос.

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