В Южном Судане атакована одна из основных баз вооруженной оппозиции

Подразделения армии Южного Судана и отряды Сил быстрого реагирования соседнего Судана в ходе совместной операции атаковали в субботу одну из главных военных баз южносуданского "Народно-освободительного движения Судана - в оппозиции" (НОДС-О).

Подразделения армии Южного Судана и отряды Сил быстрого реагирования соседнего Судана в ходе совместной операции атаковали одну из главных военных баз южносуданского "Народно-освободительного движения Судана - в оппозиции" (НОДС-О).

Как передает Report, об этом сообщило издание Sudan Post.

Стратегически важная база, расположенная на севере страны в поселке Гариа в непосредственной близости от границы с Суданом, оказалась под угрозой окружения наступающих сил с востока и севера, отмечает издание. В течение всего дня в субботу продолжались упорные бои.

На базе расквартирована элитная бригада НОДС-О, которая входит в состав 4-й пехотной дивизии. Согласно подписанному семь лет назад соглашению между властями Южного Судана и вооруженной оппозицией, последняя имеет право на собственные вооруженные подразделения. Они сейчас развернуты в ряде регионов страны, в первую очередь на севере и востоке. Общая численность бойцов, подчиняющихся НОДС-О, оценивается в 30 тыс.