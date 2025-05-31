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В Южном Судане атакована одна из основных баз вооруженной оппозиции

В Южном Судане атакована одна из основных баз вооруженной оппозиции Подразделения армии Южного Судана и отряды Сил быстрого реагирования соседнего Судана в ходе совместной операции атаковали в субботу одну из главных военных баз южносуданского "Народно-освободительного движения Судана - в оппозиции" (НОДС-О).
Другие страны
31 мая 2025 г. 23:03
В Южном Судане атакована одна из основных баз вооруженной оппозиции

Подразделения армии Южного Судана и отряды Сил быстрого реагирования соседнего Судана в ходе совместной операции атаковали одну из главных военных баз южносуданского "Народно-освободительного движения Судана - в оппозиции" (НОДС-О).

Как передает Report, об этом сообщило издание Sudan Post.

Стратегически важная база, расположенная на севере страны в поселке Гариа в непосредственной близости от границы с Суданом, оказалась под угрозой окружения наступающих сил с востока и севера, отмечает издание. В течение всего дня в субботу продолжались упорные бои.

На базе расквартирована элитная бригада НОДС-О, которая входит в состав 4-й пехотной дивизии. Согласно подписанному семь лет назад соглашению между властями Южного Судана и вооруженной оппозицией, последняя имеет право на собственные вооруженные подразделения. Они сейчас развернуты в ряде регионов страны, в первую очередь на севере и востоке. Общая численность бойцов, подчиняющихся НОДС-О, оценивается в 30 тыс.

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