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СМИ: Белый дом может отозвать кандидатуру Айзекмана на пост главы NASA

СМИ: Белый дом может отозвать кандидатуру Айзекмана на пост главы NASA Белый дом, вероятно, отзовет кандидатуру американского миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA.
Другие страны
1 июня 2025 г. 01:57
СМИ: Белый дом может отозвать кандидатуру Айзекмана на пост главы NASA

Белый дом, вероятно, отзовет кандидатуру американского миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA.

Как передает Report, об этом сообщает Semafor со ссылкой на два неназванных источника.

По данным издания, кандидатуру Айзекмана планировали утвердить после голосования в сенате США на следующей неделе.

Автор статьи не приводит причины такого решения американского правительства.

Напомним, что 41-летний миллиардер и астронавт частных космических полетов Джаред Айзекман был выдвинут на должность главы NASA президентом США Дональдом Трампом в конце декабря.

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