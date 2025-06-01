СМИ: Белый дом может отозвать кандидатуру Айзекмана на пост главы NASA

Белый дом, вероятно, отзовет кандидатуру американского миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA.

Белый дом, вероятно, отзовет кандидатуру американского миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA.

Как передает Report, об этом сообщает Semafor со ссылкой на два неназванных источника.

По данным издания, кандидатуру Айзекмана планировали утвердить после голосования в сенате США на следующей неделе.

Автор статьи не приводит причины такого решения американского правительства.

Напомним, что 41-летний миллиардер и астронавт частных космических полетов Джаред Айзекман был выдвинут на должность главы NASA президентом США Дональдом Трампом в конце декабря.