СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) надеется, что проект Устава в связи с преобразованием в международную организацию будет готов к утверждению к моменту саммита в Баку во второй половине октября 2026 года.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) надеется, что проект Устава в связи с преобразованием в международную организацию будет готов к утверждению к моменту саммита в Баку во второй половине октября 2026 года.

Об этом в интервью Report сказал генеральный секретарь объединения Кайрат Сарыбай.

"Предстоящий саммит СВМДА в Азербайджане станет важной вехой в развитии нашего объединения и откроет новую главу в истории паназиатского диалога.

Эволюция СВМДА проходит на фоне двух масштабных и взаимодополняющих процессов: с одной стороны, мы наблюдаем масштабные геополитические и экономические изменения, которые трансформируют глобальную архитектуру безопасности и подчеркивают возрастающую роль Азии. С другой - идет поступательное институциональное развитие самой СВМДА, направленное на преобразование в полноценную международную организацию", - сказал он.

К. Сарыбай отметил, что Азербайджанское Председательство в СВМДА выступает с амбициозной, но конкретной программой, основанной на трех стратегических приоритетах: институциональная трансформация, активизация секторального взаимодействия на базе мер доверия, а также расширение сотрудничества с международными и региональными структурами.

"Кульминацией этого процесса и ключевым итогом саммита в Баку должно стать принятие Устава СВМДА, который закрепит новый правовой статус организации. Напомню, что эта идея получила политическую поддержку на шестом саммите в Астане в 2022 году. Сегодня под эгидой Азербайджанского Председательства проходят регулярные экспертные встречи, и мы надеемся, что проект Устава будет готов к утверждению к моменту саммита во второй половине октября 2026 года", - заявил генсек.

Параллельно ведется работа над расширением институциональной базы СВМДА, добавил К.Сарыбай. Среди них - Финансовый саммит СВМДА, призванный стать постоянно действующей платформой для финансового и экономического диалога между государствами-членами.

Также продолжается проработка инициатив, выдвинутых в ходе шестого саммита СВМДА президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, включая создание Совета по устойчивой взаимосвязанности, нацеленного на развитие транспортно-логистических связей в регионе, и учреждение Экологического совета СВМДА, который будет координировать совместные усилия по климатической повестке.

По его словам, последняя инициатива получила дополнительный импульс после проведения в 2024 году первой в истории СВМДА Министерской конференции по вопросам экологии, которая, заложила прочную основу для развития экологического сотрудничества в рамках организации: "Убежден, что успешное Председательство Азербайджана на COP29 в ноябре 2024 года сыграет ведущую роль в продвижении экологической повестки в рамках СВМДА".

Генсек также выделил новую инициативу Азербайджана - учреждение Женского совета СВМДА: "Этот орган призван стать консультативной платформой по обмену опытом и расширению участия женщин в социально-экономической и политической жизни на пространстве Азии. В настоящее время продолжаются интенсивные консультации по учреждению новых структур. Рассмотрение ряда из этих инициатив планируется в ходе неформального заседания Совета министров иностранных дел СВМДА, которое состоится на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2025 года".

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.