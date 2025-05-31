Bild: РФ и страны НАТО одновременно проведут военные учения в Балтийском море

Страны НАТО 3 июня намерены провести военные учения Baltops-2025 в Балтийском море.

Страны НАТО 3 июня намерены провести военные учения Baltops-2025 в Балтийском море.

Как передает Report со ссылкой на газету Bild, 27 мая - "на месяц раньше обычного" - 20 российских военных кораблей также направились в сторону Балтии для проведения учений.

Издание утверждает, что это может создать дополнительную напряженность в отношениях сторон.

"То, что происходит в Балтийском море, таит в себе угрозу перерасти в более серьезную эскалацию", - цитирует издание старшего научного сотрудника аналитического центра Боннского университета (CASSIS) Морица Браке.

При этом, по мнению руководителя отдела военно-морской стратегии и безопасности при Университете Киля Йоханнеса Петерса, действия России вполне легитимны. Маневры РФ, уточнил он, направлены на разведку и слежение "за противоположной стороной". В этих действиях также нет ничего удивительного, убежден господин Петерс, ведь Россия не раз высказывала отношение к расширению НАТО и теперь "демонстрирует свою силу".

По данным пресс-службы Балтийского флота, в российских учениях принимают участие силы Северного флота при поддержке авиации воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов.