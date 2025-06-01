В Брянской области РФ при обрушении моста пострадали люди

В Брянской области обрушился мост с автомобилями, пострадали минимум семь человек.

В районе поселка Выгоничи в Брянской области обрушился мост, в этот момент под ним проезжал пассажирский поезд.

Как передает Report , об этом сообщили близкие к силовикам телеграм-каналы Baza, Mash, 112 и Shot.

Информацию об обрушении моста в Выгоничском районе подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"В настоящее время в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. К сожалению, есть пострадавшие. На месте работают все экстренные службы, представители органов власти. Делается все необходимое для оказания помощи пострадавшим", — сообщил Богомаз.

Телеграм-каналы пишут, что возможной причиной обрушения моста мог стать подрыв опор.

Mash сообщает о 22 пострадавших. По данным Baza, погибли четыре человека, пострадали 44. Официального подтверждения этой информации нет.

01:23

Обрушение моста произошло в Выгоничском районе Брянской области РФ, есть пострадавшие. Обрушение повлекло ДТП с участием железнодорожного состава и машин.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

"В Выгоничском районе произошло обрушение моста. В настоящее время в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. К сожалению, есть пострадавшие", - написал он.

Богомаз отметил, что на месте работают все экстренные службы, представители органов власти. "Делается все необходимое для оказания помощи пострадавшим", - добавил губернатор.

01:22

В Брянской области обрушился мост с автомобилями, пострадали минимум семь человек.

Как передает Report , об этом пишет Telegram-канал Mash .

"Минимум семь человек пострадали в результате обрушения моста с автомобилями в Брянской области. Предварительная причина — подрыв», — говорится в сообщении, опубликованном в 00:50 по бакинскому времени.

Предположительно, в этот момент под мостом проезжал пассажирский поезд, его завалили конструкции, отметил Mash.

Telegram-канал уточнил, что фура и легковой автомобиль «улетели под строение».

Официальная информация пока не поступала.