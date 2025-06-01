В Брянской области РФ при обрушении моста пострадали люди

В районе поселка Выгоничи в Брянской области обрушился мост, в этот момент под ним проезжал пассажирский поезд.
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Информацию об обрушении моста в Выгоничском районе подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"В настоящее время в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. К сожалению, есть пострадавшие. На месте работают все экстренные службы, представители органов власти. Делается все необходимое для оказания помощи пострадавшим", — сообщил Богомаз.
Телеграм-каналы пишут, что возможной причиной обрушения моста мог стать подрыв опор.
Mash сообщает о 22 пострадавших. По данным Baza, погибли четыре человека, пострадали 44. Официального подтверждения этой информации нет.
Обрушение моста произошло в Выгоничском районе Брянской области РФ, есть пострадавшие. Обрушение повлекло ДТП с участием железнодорожного состава и машин.
Как передает Report, об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем
"В Выгоничском районе произошло обрушение моста. В настоящее время в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. К сожалению, есть пострадавшие", - написал он.
Богомаз отметил, что на месте работают все экстренные службы, представители органов власти. "Делается все необходимое для оказания помощи пострадавшим", - добавил губернатор.
В Брянской области обрушился мост с автомобилями, пострадали минимум семь человек.
Как передает
"Минимум семь человек пострадали в результате обрушения моста с автомобилями в Брянской области. Предварительная причина — подрыв», — говорится в сообщении, опубликованном в 00:50 по бакинскому времени.
Предположительно, в этот момент под мостом проезжал пассажирский поезд, его завалили конструкции, отметил Mash.
Telegram-канал уточнил, что фура и легковой автомобиль «улетели под строение».
Официальная информация пока не поступала.