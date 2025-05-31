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Эрдоган: Турция работает над организацией встречи России и Украины в Стамбуле

Эрдоган: Турция работает над организацией встречи России и Украины в Стамбуле Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна прилагает усилия к тому, чтобы в Стамбуле состоялись переговоры России и Украины.
Другие страны
31 мая 2025 г. 22:45
Эрдоган: Турция работает над организацией встречи России и Украины в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна прилагает усилия к тому, чтобы в Стамбуле состоялись переговоры России и Украины.

Как передает Report, об этом он сказал в разговоре с президентом Болгарии Руменом Радевым.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Болгарии Руменом Радевым. Наш президент заявил, что усилия по прекращению войны между Украиной и Россией продолжаются, что деликатная политика Болгарии по этому вопросу внимательно отслеживается и что Турция работает над тем, чтобы свести стороны в Стамбуле для обеспечения мира в регионе", - говорится в заявлении администрации Эрдогана по итогам разговора.

Также президенты обсудили двусторонние отношения между Турцией и Болгарией, региональные и глобальные вопросы.

"Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Болгарией развиваются, продолжаются усилия по развитию сотрудничества в оборонной промышленности и энергетике", - отмечается в заявлении.

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