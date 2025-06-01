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СМИ: В Париже после финала Лиги чемпионов задержали 68 фанатов

СМИ: В Париже после финала Лиги чемпионов задержали 68 фанатов Парижская полиция задержала 68 футбольных болельщиков за участие в беспорядках во время финала Лиги чемпионов.
Другие страны
1 июня 2025 г. 02:17
СМИ: В Париже после финала Лиги чемпионов задержали 68 фанатов

Парижская полиция задержала 68 футбольных болельщиков за участие в беспорядках во время финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После победы клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов разбушевавшиеся фанаты пытались перекрыть столичную кольцевую автодорогу.

Глава МВД Франции Брюно Ретайо заявил, что отдал распоряжение силам правопорядка "действовать жестко". Безопасность в столице обеспечивают 5,4 тыс. полицейских и жандармов.

ПСЖ впервые стал победителем Лиги чемпионов и стал первой командой, победившей в финальном матче турнира с разницей в пять мячей. В решающей встрече, которая проходила в Мюнхене, парижский клуб со счетом 5:0 обыграл миланский "Интер".

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