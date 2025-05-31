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Представительница Таиланда победила в конкурсе "Мисс Мира"

Представительница Таиланда победила в конкурсе "Мисс Мира" Представительница Таиланда победила в конкурсе "Мисс Мира"
Шоу-бизнес
31 мая 2025 г. 22:16
Представительница Таиланда победила в конкурсе Мисс Мира

Представительница Таиланда Сучата Чуангсри стала победительницей конкурса красоты "Мисс Мира", финал которого прошел в городе Хайдарабаде индийского штата Телангана.

Как сообщает Report, организаторы престижного смотра, который прошел уже в 72-й раз, транслировали финал конкурса в прямом эфире.

Корону победительнице передала предыдущая мисс мира Кристина Пысзкова из Чехии. Вице-мисс стала Хассет Дередже Адмассу из Эфиопии.

Всего в конкурсе принимали участие представительницы 108 стран. Россия не была представлена на конкурсе.

Ранее Индия принимала финал конкурса "Мисс Мира" в 2024 году в Мумбаи.

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