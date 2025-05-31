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Уиткофф назвал неприемлемым ответ ХАМАС на предложение США по Газе

Уиткофф назвал неприемлемым ответ ХАМАС на предложение США по Газе Ответ палестинского движения ХАМАС на предложение США относительно прекращения огня в секторе Газа является неприемлемым и отбрасывает переговоры назад.
Другие страны
31 мая 2025 г. 23:36
Уиткофф назвал неприемлемым ответ ХАМАС на предложение США по Газе

Ответ палестинского движения ХАМАС на предложение США относительно прекращения огня в секторе Газа является неприемлемым и отбрасывает переговоры назад.

Как передает Report, об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в соцсети Х.

"Я получил ответ ХАМАС на предложение Соединенных Штатов. Он является совершенно неприемлемым и отбрасывает нас только назад", - написал он.

Уиткофф добавил, что ХАМАС должен принять рамочное предложение Вашингтона в качестве основы для непрямых переговоров, которые могут начаться на следующей неделе.

"Только так мы сможем в ближайшие дни заключить соглашение о 60-дневном прекращении огня, в результате которого половина живых заложников и половина тех, кто погиб, будут возвращены домой к своим семьям, и в рамках которого мы в ходе непрямых переговоров в духе доброй воли сможем провести предметные обсуждения, чтобы попытаться достичь постоянного прекращения огня", - указал спецпосланник.

Ранее палестинское движение ХАМАС передало посредникам свой ответ на предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа относительно прекращения огня в секторе Газа. Как указывалось в заявлении, в рамках будущего соглашения движение готово освободить 10 живых израильских заложников и передать тела 18 погибших в обмен на выход из тюрем Израиля согласованного числа палестинских заключенных. В ХАМАС добавили, что ответ движения содержит в себе требования "прекратить огонь в Газе на постоянной основе, вывести из анклава израильские войска и обеспечить ввоз туда гуманитарной помощи".

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