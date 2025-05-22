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Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном

Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Внешняя политика
22 мая 2025 г. 09:26
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном

Совет Европы (СЕ) поддерживает регулярные контакты с официальными лицами Азербайджана и Армении, генсек организации совершит визит в Ереван.

Об этом в ответ на запрос заявили Report в пресс-службе СЕ.

"С обеими странами у нас поддерживаются регулярные контакты. В ноябре 2024 года генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе был в Азербайджане. Теперь настала очередь Армении и в следующем месяце он отправится туда", - отметили в организации.

Напомним, что перед началом саммита Европейского политического сообщества в Тиране 16 мая Берсе заявил, что в Совете Европы следят за развитием ситуации на Южном Кавказе.

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Версия на английском языке Council of Europe: Regular contacts are kept with Baku and Yerevan
Версия на азербайджанском языке Avropa Şurası: Bakı və İrəvanla müntəzəm əlaqələr saxlayırıq

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