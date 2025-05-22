Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном

Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном

Совет Европы (СЕ) поддерживает регулярные контакты с официальными лицами Азербайджана и Армении, генсек организации совершит визит в Ереван.

Об этом в ответ на запрос заявили Report в пресс-службе СЕ.

"С обеими странами у нас поддерживаются регулярные контакты. В ноябре 2024 года генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе был в Азербайджане. Теперь настала очередь Армении и в следующем месяце он отправится туда", - отметили в организации.

Напомним, что перед началом саммита Европейского политического сообщества в Тиране 16 мая Берсе заявил, что в Совете Европы следят за развитием ситуации на Южном Кавказе.