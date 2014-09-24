Во Франции приостановлено коррупционное дело против Саркози

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Апелляционный суд Парижа приостановил расследование дела о коррупции, использовании служебного положения в личных целях и "торговле влиянием", фигурантом которого был бывший президент Франции Николя Саркози. Об этом сообщает Report со ссылкой на AFP.

При этом, как с Саркози, так и с его адвоката Тьерри Эрзога, которого также подозревают в коррупции, не сняты все обвинения. Однако следствие приостановлено до тех пор, пока суд не вынесет дальнейшее решение о судьбе этого дела.

1 июля Николя Саркози был вызван в полицию, где ему официально были предъявлены обвинения в коррупции, "торговле влиянием" и использовании служебного положения в личных целях. В частности, бывшего президента подозревали в том, что он использовал свои связи для получения информации о ходе следствия по "делу Бетанкур", фигурантом которого бывший французский лидер также являлся.