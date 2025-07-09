WSJ: Трамп отложил введение пошлин ради заключения торговых сделок

Президент США Дональд Трамп перенес вступление в силу торговых пошлин с 9 июля на 1 августа, поскольку глава Минфина Скотт Бессент попросил его дать больше времени на заключение торговых сделок.
Как передает Report, об этом сообщила газета
По их сведениям, американский лидер в беседах с помощниками выражал недовольство в связи с отсутствием прогресса в торговых переговорах. Трамп рассчитывал, что "на волне успеха после подписания законопроекта о госрасходах и авиаударов по Ирану" сможет добиться выгодных торговых сделок, однако так и не получил от других государств устраивающих его предложений. Бессент и часть американских чиновников убедили Трампа, что дополнительное время позволит им добиться прогресса в переговорах с торговыми партнерами, включая Евросоюз и Индию.