WSJ: Трамп отложил введение пошлин ради заключения торговых сделок

Президент США Дональд Трамп перенес вступление в силу торговых пошлин с 9 июля на 1 августа, поскольку глава Минфина Скотт Бессент попросил его дать больше времени на заключение торговых сделок.

Президент США Дональд Трамп перенес вступление в силу торговых пошлин с 9 июля на 1 августа, поскольку глава Минфина Скотт Бессент попросил его дать больше времени на заключение торговых сделок.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, американский лидер в беседах с помощниками выражал недовольство в связи с отсутствием прогресса в торговых переговорах. Трамп рассчитывал, что "на волне успеха после подписания законопроекта о госрасходах и авиаударов по Ирану" сможет добиться выгодных торговых сделок, однако так и не получил от других государств устраивающих его предложений. Бессент и часть американских чиновников убедили Трампа, что дополнительное время позволит им добиться прогресса в переговорах с торговыми партнерами, включая Евросоюз и Индию.