Посол: Международный консультативный совет будет работать в тесном контакте с председательством COP29

Международный консультативный совет будет работать в тесном контакте с председательством COP29 для успешного проведения мероприятия.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев написал в социальной сети "Х".

"Рад был познакомиться с членом комитета Oxford Net Zero Джессикой Омукути, а также с лидером по вопросам изменения климата Стратморского университета Хоуп Нджороге. Мы обсудили партнерство во время COP29 и в дальнейшем", - говорится в публикации.

Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года.