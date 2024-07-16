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Посол: Международный консультативный совет будет работать в тесном контакте с председательством COP29

Посол: Международный консультативный совет будет работать в тесном контакте с председательством COP29 Международный консультативный совет будет работать в тесном контакте с председательством COP29 для успешного проведения мероприятия.
COP29
16 июля 2024 г. 14:27
Посол: Международный консультативный совет будет работать в тесном контакте с председательством COP29

Международный консультативный совет будет работать в тесном контакте с председательством COP29 для успешного проведения мероприятия.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев написал в социальной сети "Х".

"Рад был познакомиться с членом комитета Oxford Net Zero Джессикой Омукути, а также с лидером по вопросам изменения климата Стратморского университета Хоуп Нджороге. Мы обсудили партнерство во время COP29 и в дальнейшем", - говорится в публикации.

Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: Beynəlxalq Məşvərət Şurası COP29 sədrliyi ilə sıx təmasda olacaq
Версия на английском языке Ambassador: International Advisory Committee to work closely with COP29 Presidency

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