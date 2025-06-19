СМИ: Кабмин Британии перевели в повышенную готовность из-за возможного удара США по Ирану

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер перевел свой кабинет министров в состояние повышенной готовности из-за возможного удара США по Ирану.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер перевел свой кабинет министров в состояние повышенной готовности из-за возможного удара США по Ирану.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных британских чиновников по завершении заседания чрезвычайного правительственного комитета Cobra для обсуждения конфликта между Ираном и Израилем.

Они описали ситуацию как "тяжелую и волатильную". По словам собеседников издания, основной вопрос, обсуждавшийся на встрече, - намерен ли президент США Дональд Трамп в случае решения вступить в конфликт на стороне Израиля воспользоваться британско-американской военной базой на острове Диего-Гарсия в архипелаге Чагос в центре Индийского океана. Источники издания сообщили, что участники чрезвычайного заседания - ведущие министры, военное и разведывательное руководство, посол Великобритании в США Питер Мандельсон - не смогли прийти к однозначному ответу, проявит ли Вашингтон подобное желание.

Как говорится в статье, до настоящего момента Лондону удавалось оставаться в стороне от конфликта между Ираном и Израилем. Издание пишет, что Соединенное Королевство "не намерено делать ничего, что может привести к закрытию его посольства в Тегеране".

Представитель британского правительства отказался комментировать детали "гипотетической операции", замечает Financial Times.