Мухтар Бабаев обсудил климатическое финансирование с посланником по вопросам климата Саудовской Аравии

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев обсудил с министром иностранных дел и посланником по вопросам климата Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром вопросы климатического финансирования.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Дискуссии между Мухтаром Бабаевым и Аделем Аль-Джубейром были сосредоточены на укреплении сотрудничества в области климатического финансирования, восстановления земель и глобальной устойчивости к изменению климата", - говорится в сообщении.

Встреча состоялась на полях 16-ой сессии Конференции сторон (COP16) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, проходящей в Эр-Рияде.