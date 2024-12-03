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Мухтар Бабаев обсудил климатическое финансирование с посланником по вопросам климата Саудовской Аравии

Мухтар Бабаев обсудил климатическое финансирование с посланником по вопросам климата Саудовской Аравии Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев обсудил с министром иностранных дел и посланником по вопросам климата Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром вопросы климатического финансирования.
COP29
3 декабря 2024 г. 16:18
Мухтар Бабаев обсудил климатическое финансирование с посланником по вопросам климата Саудовской Аравии

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев обсудил с министром иностранных дел и посланником по вопросам климата Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром вопросы климатического финансирования.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Дискуссии между Мухтаром Бабаевым и Аделем Аль-Джубейром были сосредоточены на укреплении сотрудничества в области климатического финансирования, восстановления земель и глобальной устойчивости к изменению климата", - говорится в сообщении.

Встреча состоялась на полях 16-ой сессии Конференции сторон (COP16) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, проходящей в Эр-Рияде.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev səudiyyəli nazirlə iqlimin maliyyələşdirilməsini müzakirə edib

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