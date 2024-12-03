Мухтар Бабаев обсудил климатическое финансирование с посланником по вопросам климата Саудовской Аравии
Мухтар Бабаев обсудил климатическое финансирование с посланником по вопросам климата Саудовской АравииМинистр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев обсудил с министром иностранных дел и посланником по вопросам климата Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром вопросы климатического финансирования.
Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев обсудил с министром иностранных дел и посланником по вопросам климата Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром вопросы климатического финансирования.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".
"Дискуссии между Мухтаром Бабаевым и Аделем Аль-Джубейром были сосредоточены на укреплении сотрудничества в области климатического финансирования, восстановления земель и глобальной устойчивости к изменению климата", - говорится в сообщении.
Встреча состоялась на полях 16-ой сессии Конференции сторон (COP16) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, проходящей в Эр-Рияде.
Productive meeting between COP29 President and Mr. Adel Al-Jubeir, Minister of State for Foreign Affairs and Climate Envoy of Saudi Arabia. Discussions focused on strengthening collaboration on climate finance, land restoration and global climate resilience. #COP29… pic.twitter.com/UTHM4aFBO0