Muxtar Babayev səudiyyəli nazirlə iqlimin maliyyələşdirilməsini müzakirə edib

Azərbaycanın ekologiya və təbii sərvətlər naziri, COP29-un prezidenti Muxtar Babayev Səudiyyə Ərəbistanının xarici işlər naziri və iqlim üzrə elçisi Adel Əl-Cubeyr ilə iqlimin maliyyələşdirilməsi məsələlərini müzakirə edib.

"Muxtar Babayev və Adel Əl-Cubeyr arasındakı müzakirələr iqlim maliyyələşdirilməsi, torpaqların bərpası və qlobal iqlim dəyişikliyinə davamlılıq sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinə yönəlib", - məlumatda bildirilib.

Görüş Ər-Riyadda keçirilən BMT-nin Səhralaşmaya qarşı mübarizə Konvensiyasının 16-cı Tərəflər Konfransı (COP16) çərçivəsində baş tutub.