Азербайджан и Северная Македония обсудили углубление межпарламентского сотрудничества

18:56 Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Ассамблеи Северной Македонии Афримом Гаши, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Ассамблеи Северной Македонии Афримом Гаши, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.

Об этом сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

На встрече спикер Сахиба Гафарова выразила удовлетворение развитием отношений между двумя странами по всем направлениям за 30 лет с момента установления дипломатических отношений, отметив, что межгосударственные связи основаны на искренней дружбе и взаимном уважении.

В ходе беседы обсуждалось текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Северной Македонией в политической, экономической, культурно-гуманитарной, образовательной и научной сферах.

Председатель Ассамблеи Северной Македонии Африм Гаши выразил удовлетворение своим первым официальным визитом в нашу страну, особо подчеркнув, что он восхищен Баку, а экономические достижения и высокая динамика развития Азербайджана в последние годы демонстрируют, что азербайджанский народ с большой решимостью и усилиями преодолевает трудности.

На встрече гостям также была предоставлена информация об истории, структуре и деятельности Милли Меджлиса.