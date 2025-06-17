Азербайджан и Северная Македония обсудили углубление межпарламентского сотрудничества

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Ассамблеи Северной Македонии Афримом Гаши, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.
Об этом сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
На встрече спикер Сахиба Гафарова выразила удовлетворение развитием отношений между двумя странами по всем направлениям за 30 лет с момента установления дипломатических отношений, отметив, что межгосударственные связи основаны на искренней дружбе и взаимном уважении.
В ходе беседы обсуждалось текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Северной Македонией в политической, экономической, культурно-гуманитарной, образовательной и научной сферах.
Председатель Ассамблеи Северной Македонии Африм Гаши выразил удовлетворение своим первым официальным визитом в нашу страну, особо подчеркнув, что он восхищен Баку, а экономические достижения и высокая динамика развития Азербайджана в последние годы демонстрируют, что азербайджанский народ с большой решимостью и усилиями преодолевает трудности.
На встрече гостям также была предоставлена информация об истории, структуре и деятельности Милли Меджлиса.