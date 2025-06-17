Еврокомиссия предложила упростить нормы производства оружия в ЕС

Еврокомиссия предложила внести изменения в законодательство Евросоюза и упростить нормы производства оружия в сообществе, стремясь создать благоприятные условия для предприятий ВПК.

Еврокомиссия предложила внести изменения в законодательство Евросоюза и упростить нормы производства оружия в сообществе, стремясь создать благоприятные условия для предприятий ВПК.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на пресс-конференции в Брюсселе, представляя эти предложения ЕК.

По его словам, Еврокомиссия обяжет власти стран - членов ЕС разрешать или отклонять новые военно-производственные проекты в течение максимум 60 дней, тогда как сейчас выдача таких разрешений может занимать до нескольких лет. ЕК также распространила специальную инструкцию для регуляторов, согласно которой в странах Евросоюза нет никаких ограничений для инвестиций в широкое производство оружия и боеприпасов за исключением нескольких видов оружия, запрещенных международными конвенциями.

"Евросоюз не находится ни в состоянии войны, ни мира, - сказал Кубилюс. - Раньше наше сознание и наши юридические нормы знали только два состояния - война и мир. Теперь европейские нормы должны быть адаптированы сразу для обоих этих состояний. ЕС должен перейти в стадию готовности к обороне".

Еврокомиссия также требует от властей стран сообщества не отказывать в открытии новых предприятий ВПК по экологическим принципам и учитывать специфику военного производства при оценке его безопасности. Отдельные меры предусмотрены для форсированной разработки военных систем искусственного интеллекта и квантовых компьютеров для военных целей, которые, по мнению Еврокомиссии, "со временем будут способствовать и развитию гражданских технологий".

Данный набор предложений теперь должен быть утвержден Советом ЕС.