Микаил Джаббаров принял участие в Форуме Международного фонда развития ОПЕК

Министр экономики Микаил Джаббаров выступил на панельной сессии в рамках участия в Форуме Международного фонда развития ОПЕК в Вене, а также провел ряд встреч.

Министр экономики Микаил Джаббаров выступил на панельной сессии в рамках участия в Форуме Международного фонда развития ОПЕК в Вене, а также провел ряд встреч.

Об этом сообщили Report в Министерстве экономики.

В рамках формума М.Джаббаров выступил на панельной сессии "Продвижение устойчивости ресурсов". На мероприятии была отмечена важность правильного использования взаимосвязей энергетических, водных и продовольственных систем. Было отмечено, что важное значение имеют такие факторы, как соблюдение обязательств по устойчивому развитию, декарбонизация, укрепление партнерств, ускоряющих климатические действия, применение инновационных решений. Также была предоставлена информация об инициативах и мерах, реализуемых Азербайджаном в данной области.

М. Джаббаров встретился с генеральным директором Организации ООН по промышленному развитию Гердом Мюллером. На встрече была подчеркнута важность партнерства с организацией в развитии промышленного сектора, продвижении устойчивой экономики и укреплении международного сотрудничества. Была предоставлена информация об экономических приоритетах нашей страны, рассмотрены вопросы повестки дня.

На встрече с главным исполнительным директором входящего в Арабскую координационную группу Саудовского фонда развития Султаном Абдулрахманом Аль-Маршадом было выражено удовлетворение развитием экономического сотрудничества с Королевством во многих областях, включая возобновляемую энергетику.

На встрече с исполняющим обязанности генерального директора Кувейтского арабского фонда экономического развития Валидом Аль-Бахаром было обсуждено развитие экономических, торговых и инвестиционных отношений Азербайджана и Кувейта. Был рассмотрен потенциал инвестиционного сотрудничества по приоритетным проектам в нашей стране.