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В Ереване задержали бизнесмена Самвела Карапетяна

В Ереване задержали бизнесмена Самвела Карапетяна В Ереване только что задержали бизнесмена, благотворителя Самвела Карапетяна.
В регионе
17 июня 2025 г. 19:22
В Ереване задержали бизнесмена Самвела Карапетяна

В Ереване только что задержали бизнесмена, благотворителя Самвела Карапетяна.

Как сообщает Report со ссылкой на ArmLur.am, в настоящее время отряды специального назначения МВД Армении осуществляют соответствующие действия.

Депутат Артур Ованнисян в НС Армении заявил: "Самвел Карапетян, мы займемся твоими вопросами2.

После этого заявления правоохранители вошли в дом Карапетяна и его задержали. Отмечается, что в настоящее время проводится обыск в квартире бизнесмена, расположенного на улице Улнеци.

Отметим, что причиной этих действий стали заявления Самвела Карапетяна в защиту церкви, озвученные им сегодня.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı tanınmış iş adamı İrəvanda saxlanılıb

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