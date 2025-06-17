В Ереване задержали бизнесмена Самвела Карапетяна

В Ереване только что задержали бизнесмена, благотворителя Самвела Карапетяна.

В Ереване только что задержали бизнесмена, благотворителя Самвела Карапетяна.

Как сообщает Report со ссылкой на ArmLur.am, в настоящее время отряды специального назначения МВД Армении осуществляют соответствующие действия.

Депутат Артур Ованнисян в НС Армении заявил: "Самвел Карапетян, мы займемся твоими вопросами2.

После этого заявления правоохранители вошли в дом Карапетяна и его задержали. Отмечается, что в настоящее время проводится обыск в квартире бизнесмена, расположенного на улице Улнеци.

Отметим, что причиной этих действий стали заявления Самвела Карапетяна в защиту церкви, озвученные им сегодня.