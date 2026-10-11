Сборная Азербайджана по дзюдо уступила Японии на чемпионате мира в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана по дзюдо встретилась с командой Японии в смешанных командных соревнованиях в заключительный день чемпионата мира в Баку.

Как сообщает Report, в 1/8 финала азербайджанская команда уступила сопернику со счетом 1:4.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила выступление в командном турнире.

Ранее в 1/16 финала азербайджанские дзюдоисты обыграли сборную Австрии со счетом 4:0.

В женский состав сборной Азербайджана вошли Гюльтадж Мамедалиева, Хадиджа Гадашова (обе - 57 кг), Судаба Агаева, Ханна Зайцева (обе - 70 кг) и Мадина Кайсинова (свыше 70 кг).

В мужской состав команды включены Рашид Мамедалиев, Руслан Пашаев (оба - 73 кг), Зелим Цкаев, Сулейман Шукюров (оба - 90 кг), Зелим Коцоев и Ушанги Кокаури (оба - свыше 90 кг).

В восьмой, заключительный день чемпионата мира на Национальной гимнастической арене в командных соревнованиях приняли участие 192 дзюдоиста из 18 стран.

Напомним, что сборная Азербайджана завершила индивидуальные соревнования с рекордным результатом - семью медалями. Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золото, Зелим Цкаев (81 кг) и Ушанги Кокаури (свыше 100 кг) - серебро, а Рашид Мамедалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Кенан Насибов (свыше 100 кг) - бронзовые медали.

10:08

Сборная Азербайджана по дзюдо одержала победу над командой Австрии в смешанных командных соревнованиях в заключительный день чемпионата мира в Баку.

Как сообщает Report, в 1/16 финала азербайджанские дзюдоисты обыграли соперников со счетом 4:0 и вышли в следующий раунд.

В 1/8 финала сборная Азербайджана встретится с командой Японии.

В женский состав сборной Азербайджана вошли Гюльтадж Мамедалиева, Хадиджа Гадашова (обе - 57 кг), Судаба Агаева, Ханна Зайцева (обе - 70 кг) и Мадина Кайсинова (свыше 70 кг).

В мужской состав команды включены Рашид Мамедалиев, Руслан Пашаев (оба - 73 кг), Зелим Цкаев, Сулейман Шукюров (оба - 90 кг), Зелим Коцоев и Ушанги Кокаури (оба - свыше 90 кг).

В восьмой, заключительный день чемпионата мира на Национальной гимнастической арене в командных соревнованиях принимают участие 192 дзюдоиста из 18 стран.

Напомним, что сборная Азербайджана завершила индивидуальные соревнования с рекордным результатом - семью медалями.

Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую медаль, Зелим Цкаев (81 кг) и Ушанги Кокаури (свыше 100 кг) - серебряные, а Рашид Мамедалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Кенан Насибов (свыше 100 кг) - бронзовые награды.