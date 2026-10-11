İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Azərbaycan millisi cüdo üzrə dünya çempionatında Yaponiyaya uduzub - YENİLƏNİB

    Komanda
    • 11 oktyabr, 2026
    • 11:59
    Azərbaycan millisi cüdo üzrə dünya çempionatında Yaponiyaya uduzub - YENİLƏNİB

    Bakıda keçirilən cüdo üzrə böyüklər arasında dünya çempionatının son günündə Azərbaycan yığması qarışıq komanda yarışında Yaponiya millisi ilə qarşılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, rəqibi ilə 1/8 finalda üz-üzə gələn yığmamız 1:4 hesabı ilə uduzub.

    Bununla da komanda mübarizəni vaxtından əvvəl dayandırıb.

    Cüdoçularımız 1/16 finalda Avstriyaya 4:0 hesabı ilə qalib gəlmişdi.

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət yığmasının heyətində Gültac Məmmədəliyeva, Xədicə Qədəşova (hər ikisi 57 kq), Südabə Ağayeva, Hanna Zaytseva (hər ikisi 70 kq) və Madina Kaisinova (+70 kq) yer alıblar.

    Kişilərdən isə Rəşid Məmmədəliyev, Ruslan Paşayev (hər ikisi 73 kq) , Zelim Tçkayev, Süleyman Şükürov (hər ikisi 90 kq), Zelim Kotsoyev və Uşanqi Kokauri (hər ikisi +90 kq) komandanın heyətinə daxil ediliblər.

    Milli Gimnastika Arenasında baş tutan səkkizinci yarış günündə 18 ölkənin 192 cüdoçusu komanda mübarizəsinə qoşulub.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi fərdi yarışları rekord nəticə – 7 medalla başa vurub. Əhməd Yusifov (60 kq) qızıl, Zelim Tçkayev (81 kq), Uşanqi Kokauri (+100 kq) gümüş, Rəşid Məmmədəliyev (73 kq), Ömər Rəcəbli (81 kq), Murad Fətiyev (90 kq) və Kənan Nəsibov (+100 kq) bürünc medala sahib çıxıblar.

    Bakıda keçirilən cüdo üzrə böyüklər arasında dünya çempionatının son günündə Azərbaycan yığması qarışıq komanda yarışında Avstriya millisi ilə qarşılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, rəqibi ilə 1/16 finalda üz-üzə gələn yığmamız 4:0 hesablı qələbəyə sevinib.

    Komandaya ilk xalı qadınların +70 kq çəki dərəcəsində Madina Kaisinova qazandırıb. O, Mariya Höllvart üzərində qələbə qazanıb.

    Daha sonra kişilərin +90 kq çəki dərəcəsində Zelim Kotsoyev Movli Borçaşvilini məğlub edərək hesabı 2:0-a çatdırıb.

    57 kq-da Xədicə Qədəşova Laura Kallingerə qalib gəlib. Ardınca 73 kq çəki dərəcəsində Rəşid Məmmədəliyev Firas Ben Saadı üstələyərək Azərbaycan millisinin dördüncü qələbəsini rəsmiləşdirib.

    Beləliklə, qarşılaşmada 4:0 hesablı üstünlük əldə edən mill mübarizəni vaxtından əvvəl başa vuraraq 1/8 finala vəsiqə qazanıb.

    Azərbaycan komandası növbəti mərhələdə Yaponiya millisi ilə qarşılaşacaq.

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət heyətində Gültac Məmmədəliyeva, Xədicə Qədəşova (hər ikisi 57 kq), Südabə Ağayeva, Hanna Zaytseva (hər ikisi 70 kq) və Madina Kaisinova (+70 kq) yer alıblar.

    Kişilərdən isə Rəşid Məmmədəliyev, Ruslan Paşayev (hər ikisi 73 kq) , Zelim Tçkayev, Süleyman Şükürov (hər ikisi 90 kq), Zelim Kotsoyev və Uşanqi Kokauri (hər ikisi +90 kq) komandanın heyətinə daxil ediliblər.

    Milli Gimnastika Arenasında baş tutan səkkizinci yarış günündə 18 ölkənin 192 cüdoçusu komanda mübarizəsinə qoşulub.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi fərdi yarışları rekord nəticə – 7 medalla başa vurub. Əhməd Yusifov (60 kq) qızıl, Zelim Tçkayev (81 kq), Uşanqi Kokauri (+100 kq) gümüş, Rəşid Məmmədəliyev (73 kq), Ömər Rəcəbli (81 kq), Murad Fətiyev (90 kq) və Kənan Nəsibov (+100 kq) bürünc medala sahib çıxıblar.

    Azərbaycan millisi cüdo üzrə dünya çempionatında Yaponiyaya uduzub - YENİLƏNİB
    Azərbaycan millisi cüdo üzrə dünya çempionatında Yaponiyaya uduzub - YENİLƏNİB
    Azərbaycan millisi cüdo üzrə dünya çempionatında Yaponiyaya uduzub - YENİLƏNİB
    Azərbaycan millisi cüdo üzrə dünya çempionatında Yaponiyaya uduzub - YENİLƏNİB
    Azərbaycan millisi cüdo üzrə dünya çempionatında Yaponiyaya uduzub - YENİLƏNİB
    Azərbaycan millisi cüdo üzrə dünya çempionatında Yaponiyaya uduzub - YENİLƏNİB
    Azərbaycan millisi cüdo üzrə dünya çempionatında Yaponiyaya uduzub - YENİLƏNİB
    Azərbaycan millisi cüdo üzrə dünya çempionatında Yaponiyaya uduzub - YENİLƏNİB
    Azərbaycan millisi cüdo üzrə dünya çempionatında Yaponiyaya uduzub - YENİLƏNİB
    Azərbaycan millisi cüdo üzrə dünya çempionatında Yaponiyaya uduzub - YENİLƏNİB
    Azərbaycan millisi cüdo üzrə dünya çempionatında Yaponiyaya uduzub - YENİLƏNİB
    Azərbaycan millisi cüdo üzrə dünya çempionatında Yaponiyaya uduzub - YENİLƏNİB
    Azərbaycan millisi cüdo üzrə dünya çempionatında Yaponiyaya uduzub - YENİLƏNİB
    Azərbaycan millisi cüdo üzrə dünya çempionatında Yaponiyaya uduzub - YENİLƏNİB
    Azərbaycan millisi cüdo üzrə dünya çempionatında Yaponiyaya uduzub - YENİLƏNİB
    Azərbaycan millisi cüdo üzrə dünya çempionatında Yaponiyaya uduzub - YENİLƏNİB
    Azərbaycan millisi cüdo üzrə dünya çempionatında Yaponiyaya uduzub - YENİLƏNİB

    Azərbaycanın cüdo millisi Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026 Milli Gimnastika Arenası
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