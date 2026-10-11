В Гонконге зафиксирован резкий рост заболеваемости оспой обезьян
- 11 октября, 2026
- 10:25
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В Гонконге с августа зарегистрирован 21 случай заражения оспой обезьян, что составляет 70% всех случаев заболевания, выявленных в городе с начала 2026 года.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центра охраны здоровья Гонконга.
По данным ведомства, с начала года в городе выявлено 30 случаев заболевания, из которых 23 связаны с местной передачей инфекции, а семь являются завозными. Всего с 2022 года в Гонконге зарегистрировано 114 случаев оспы обезьян. Все заболевшие - мужчины, большинство из которых не были вакцинированы.
В Центре охраны здоровья связывают рост заболеваемости в последние месяцы с сексуальными контактами повышенного риска. В связи с этим власти усилили эпидемиологический надзор и расширили программу вакцинации.
Отмечается, что за последние две недели прививки от оспы обезьян получили около 360 человек из групп повышенного риска.
Последний зарегистрированный случай выявлен у 29-летнего мужчины, который обратился за медицинской помощью с кожными высыпаниями, повышенной температурой и увеличенными лимфатическими узлами. Лабораторные исследования подтвердили заражение. Состояние пациента оценивается как стабильное.
Власти Гонконга продолжают эпидемиологическое расследование и намерены уведомить Всемирную организацию здравоохранения о выявленном случае.