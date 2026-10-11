Honkonqda meymunçiçəyinə yoluxma halları kəskin artıb
- 11 oktyabr, 2026
- 10:58
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Avqust ayından bəri Honkonqda meymunçiçəyinə 21 yoluxma qeydə alınıb ki, bu da 2026-cı ilin əvvəlindən şəhərdə aşkarlanan bütün halların 70 %-ni təşkil edir.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Honkonqun Sağlamlığı Mühafizəsi Mərkəzinin məlumatında bildirilir.
Qurumun məlumatına görə, ilin əvvəlindən bəri şəhərdə 30 yoluxma aşkarlanıb ki, bunlardan 23-ü yerli xarakterli, 7-si isə xaricdən gələn şəxslərlə ötürülüb. 2022-ci ildən bəri Honkonqda ümumilikdə meymunçiçəyinə 114 yoluxma qeydə alınıb. Xəstələnənlərin hamısı kişilərdədir, onların əksəriyyəti peyvənd olunmayıb.
Mərkəz son aylar yoluxmaların artımını yüksək riskli seksual əlaqələrlə əlaqələndirir. Hakimiyyət orqanları bununla əlaqədar epidemioloji nəzarəti gücləndirib və peyvənd proqramını genişləndiriblər.
Qeyd olunur ki, son iki həftədə yüksək riskli qruplardan təxminən 360 nəfər meymunçiçəyi peyvəndi alıb.
Ən son qeydə alınan yoluxma halı dəri səpgisi, qızdırma və şişkin limfa düyünləri ilə bağlı tibbi yardıma müraciət edən 29 yaşlı kişidə aşkarlanıb. Laboratoriya müayinələri infeksiyanı təsdiqləyib. Xəstənin vəziyyəti sabitdir.
Honkonq hakimiyyəti epidemioloji araşdırmalarını davam etdirir və aşkar olunmuş yoluxma barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına məlumat vermək niyyətindədir.