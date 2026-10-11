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    У берегов ОАЭ после атаки беспилотника на танкер спасены 22 индийских моряка

    Другие страны
    • 11 октября, 2026
    • 10:42
    У берегов ОАЭ после атаки беспилотника на танкер спасены 22 индийских моряка

    Все 22 индийских моряка, находившихся на борту танкера MT GEM No. 2, который, по сообщениям СМИ, подвергся атаке беспилотника у побережья Объединенных Арабских Эмиратов, спасены.

    Как передает Report, об этом сообщило Генеральное консульство Индии в Дубае.

    "Консульству стало известно об инциденте с танкером MT GEM No. 2, на борту которого находились 22 индийских моряка. Все они спасены и находятся в безопасности", - говорится в заявлении диппредставительства.

    Ранее газета The Indian Express сообщила, что танкер MT GEM No. 2, следовавший под флагом Панамы, подвергся атаке беспилотника у берегов ОАЭ.

    Обстоятельства происшествия уточняются.

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
    BƏƏ sahillərində tankerə dron hücumundan sonra 22 hindistanlı dənizçi xilas edilib
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