У берегов ОАЭ после атаки беспилотника на танкер спасены 22 индийских моряка
Другие страны
- 11 октября, 2026
- 10:42
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Все 22 индийских моряка, находившихся на борту танкера MT GEM No. 2, который, по сообщениям СМИ, подвергся атаке беспилотника у побережья Объединенных Арабских Эмиратов, спасены.
Как передает Report, об этом сообщило Генеральное консульство Индии в Дубае.
"Консульству стало известно об инциденте с танкером MT GEM No. 2, на борту которого находились 22 индийских моряка. Все они спасены и находятся в безопасности", - говорится в заявлении диппредставительства.
Ранее газета The Indian Express сообщила, что танкер MT GEM No. 2, следовавший под флагом Панамы, подвергся атаке беспилотника у берегов ОАЭ.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Последние новости
05:48
В эстонской Нарве жители возмущены резким ростом цен на отоплениеДругие страны
05:13
Япония сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракетДругие страны
04:56
Axios раскрыл причину переноса визита Уиткоффа и Кушнера в РоссиюДругие страны
04:21
В Ормузском проливе подорвался на мине танкер с 750 тыс. баррелей нефтиВ регионе
03:49
Дональд Трамп: Новый пресс-секретарь Белого дома проведет первый брифинг 13 октябряДругие страны
03:13
Канада намерена увеличить поставки нефти и дизельного топлива в СШАДругие страны
02:57
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8Другие страны
02:22
На границе Египта и Судана нанесен авиаудар по золотому руднику, погибли десятки шахтеровДругие страны
01:45