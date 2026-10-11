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    BƏƏ sahillərində tankerə dron hücumundan sonra 22 hindistanlı dənizçi xilas edilib

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2026
    • 13:58
    BƏƏ sahillərində tankerə dron hücumundan sonra 22 hindistanlı dənizçi xilas edilib

    Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) sahillərində dron hücumuna məruz qalan MT GEM No. 2 tankerindəki 22 hindistanlı dənizçinin hamısı xilas edilib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Hindistanın Dubaydakı Baş Konsulluğu məlumat yayıb.

    "Konsulluq Göyərtəsində 22 hindistanlı dənizçinin olduğu MT GEM No. 2 tankeri ilə bağlı hadisədən məlumatlıdır. Onların hamısı xilas edilib və təhlükəsizdir", - diplomatik nümayəndəliyin açıqlamasında deyilir.

    Daha əvvəl "The Indian Express" qəzeti Panama bayrağı altında üzən MT GEM No. 2 tankerinin BƏƏ sahillərində dron hücumuna məruz qaldığını xəbər verib.

    Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

    Gəmiyə zərbə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ)
    У берегов ОАЭ после атаки беспилотника на танкер спасены 22 индийских моряка
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